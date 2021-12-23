Українці будуть платити за користування Google та Facebook

Компанії стягуватимуть податки з фізичних осіб та приватних підприємців

Google та Meta (Facebook) з 1 січня 2022 року стягуватимуть з українців податок на додану вартість. Йдеться про рекламодавців, зареєстрованих в Україні, які розраховуються за рекламні послуги кредитною карткою та мають податковий статус «Фізична особа» або «Приватний підприємець», та при цьому не зареєстровані як платник ПДВ. Про це пишуть «Факти».

У компанії Google анонсували, що розмір ПДВ складатиме 20%. Нововведення не вплине на клієнтів зі статусом «Юридична особа». Додати або оновити свій податковий статус на обліковому записі Google Ads можна один раз, нагадали в компанії.

Facebook також запроваджує оподаткування для українців з 1 січня 2022 року та почне стягувати 20% ПДВ із продажу реклами всім рекламодавцям в Україні. Це стосуватиметься всіх, у кого країна бізнес- або персональної адреси встановлена як «Україна», і хто не підтвердив, що є зареєстрованою юридичною особою або приватним підприємцем, і сам додав номер платника ПДВ у свій рекламний обліковий запис Facebook. ПДВ додаватиметься до рахунків за рекламу автоматично за ставкою 20%. Українців повідомили про запровадження податків у спеціальних листах на електронну пошту.

«На виконання місцевого законодавства в Україні Google починає стягнення 20% ПДВ із цифрових сервісів для індивідуальних користувачів та підприємців в Україні, які не зареєстровані як бізнеси. Якщо у Вас є бізнес-акаунт, це означає, що ви використовуєте його в комерційних цілях від імені зареєстрованої юрособи… у такому разі від вас не потрібні додаткові дії. За умовами використання Google Cloud для бізнесу, ви будете самі відповідати за оцінку та виплату будь-яких податків в Україні», – сказано в листі від Google.

Нагадаємо, Google представила спосіб прискорити роботу смартфонів.

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