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    Що шукали українці у 2021 році? Google оприлюднив рейтинг запитів

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    Google показала найпопулярніші запити року в Україні - Що шукали українці у 2021 році? Google оприлюднив рейтинг запитів

    Google показала найпопулярніші запити року в Україні

    фото з відкритих джерел

    Найпопулярніші пошукові запити Google в Україні в 2021 році — «Евро 2020», «Гра в кальмара», «Холостяк»

    Компанія Google презентувала підсумковий рейтинг найпопулярніших запитів українських користувачів Google за поточний рік – це топ-запити 2021 року в Україні.

    Отже, найпопулярнішим пошуковим запитом 2021 року у Google Україна став «Евро 2020». На другому місці гучний серіал «Гра в кальмара». Крім того, до першої десятки увійшли запити «Холостяк 2021», «Классрум», українці також цікавилися спортивними подіями та конкурсом Євробачення 2021.

    Найпопулярніші запити:

    • Евро 2020
    • Игра в кальмара
    • Холостяк 2021
    • Классрум
    • Украина Англия
    • Усик Джошуа
    • Евровидение 2021
    • Украина Швеция
    • Олимпиада 2021
    • Вступ 2021

    У категорії «Персона» українці найчастіше шукали інформацію про боксера Олександра Усика, політика Олексія Навального та співачку МакSим. З людей, які покинули нас у 2021 році, найбільше запитів було про принца Філіпа, Володимира Меньшова та французького актора Жан-Поля Бельмондо.

    Персона:

    • Олександр Усик
    • Олексій Навальний
    • МакSим
    • Сергій Стерненко
    • Адель Асанті
    • Алек Болдвін
    • Жан Беленюк
    • Джо Байден
    • Злата Огневич
    • Андрій Ярмоленко

    Втрати:

    • Принц Філіп
    • Володимир Меньшов
    • Жан-Поль Бельмондо
    • Григорій Чапкіс
    • Антон Поляков
    • Олександр Шаляпін
    • Андрій М’ягков
    • Саїд Губденський
    • Петро Мамонов
    • Валерій Гаркалін

    У категорії «Фільми» у 2021 році українців найбільше цікавив новий фільм із всесвіту Marvel «Веном 2». Також у першій десятці – продовження популярних фільмів за коміксами: «Загін самогубців 2», «Ліга справедливості Зака Снайдера»; анімації «Бос молокосос 2» і «Душа», а також космічна фантастика «Дюна».

    Фільми:

    • Веном 2
    • Загін самогубців 2
    • Круелла
    • Гнів людський
    • Червоне повідомлення
    • Ліга справедливості Зака Снайдера
    • Після 3
    • Бос молокосос 2
    • Дюна
    • Душа

    У категорії телевізійних серіалів лідером став південнокорейський драматичний трилер «Гра в кальмара», а з телешоу українців найбільше цікавив новий сезон романтичного реаліті-шоу «Холостяк».

    Серіали:

    • Гра в кальмара
    • Джинні й Джорджія
    • Жуки 2 сезон
    • Постукай в мої двері
    • Відпустка
    • Атака титанів
    • Важкі підлітки 3 сезон
    • Бріджертони
    • Міліціонер з Рубльовки
    • Папік 2 сезон

    ТВ-шоу:

    • Холостяк 2021
    • Євробачення 2021
    • Холостячка 2
    • Пацанки 6 сезон
    • Игра на ТНТ
    • Оскар 2021
    • Маска
    • Супербабуся
    • Зірки в Африке
    • Танці з зірками

    «Покупкою року» в Україні стала кнопкова антистрес-іграшка поп-іт. Крім того, українці цікавилися, де купити квиток на поїзд, iPhone 13, перепустку на транспорт у Києві та сертифікат про вакцинацію, а також біткоїн та вітамін D.

    Покупка:

    1. Поп-іт
    2. Квиток на поїзд
    3. iPhone 13
    4. Симпл-димпл
    5. Перепуска на транспорт у Києві
    6. Санки
    7. Сертифікат про вакцинацію
    8. PlayStation 5
    9. Біткоїн
    10. Вітамін D
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    Теги: Євробачення Google рейтинг українці Україна Олексій Навальний Олександр Усик Швеция Антон Поляков Сергій Стерненко
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    Що шукали українці у 2021 році? Google оприлюднив рейтинг запитів