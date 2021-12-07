Що шукали українці у 2021 році? Google оприлюднив рейтинг запитів

Найпопулярніші пошукові запити Google в Україні в 2021 році — «Евро 2020», «Гра в кальмара», «Холостяк»

Компанія Google презентувала підсумковий рейтинг найпопулярніших запитів українських користувачів Google за поточний рік – це топ-запити 2021 року в Україні.

Отже, найпопулярнішим пошуковим запитом 2021 року у Google Україна став «Евро 2020». На другому місці гучний серіал «Гра в кальмара». Крім того, до першої десятки увійшли запити «Холостяк 2021», «Классрум», українці також цікавилися спортивними подіями та конкурсом Євробачення 2021.

Найпопулярніші запити:

Евро 2020

Игра в кальмара

Холостяк 2021

Классрум

Украина Англия

Усик Джошуа

Евровидение 2021

Украина Швеция

Олимпиада 2021

Вступ 2021

У категорії «Персона» українці найчастіше шукали інформацію про боксера Олександра Усика, політика Олексія Навального та співачку МакSим. З людей, які покинули нас у 2021 році, найбільше запитів було про принца Філіпа, Володимира Меньшова та французького актора Жан-Поля Бельмондо.

Персона:

Олександр Усик

Олексій Навальний

МакSим

Сергій Стерненко

Адель Асанті

Алек Болдвін

Жан Беленюк

Джо Байден

Злата Огневич

Андрій Ярмоленко

Втрати:

Принц Філіп

Володимир Меньшов

Жан-Поль Бельмондо

Григорій Чапкіс

Антон Поляков

Олександр Шаляпін

Андрій М’ягков

Саїд Губденський

Петро Мамонов

Валерій Гаркалін

У категорії «Фільми» у 2021 році українців найбільше цікавив новий фільм із всесвіту Marvel «Веном 2». Також у першій десятці – продовження популярних фільмів за коміксами: «Загін самогубців 2», «Ліга справедливості Зака Снайдера»; анімації «Бос молокосос 2» і «Душа», а також космічна фантастика «Дюна».

Фільми:

Веном 2

Загін самогубців 2

Круелла

Гнів людський

Червоне повідомлення

Ліга справедливості Зака Снайдера

Після 3

Бос молокосос 2

Дюна

Душа

У категорії телевізійних серіалів лідером став південнокорейський драматичний трилер «Гра в кальмара», а з телешоу українців найбільше цікавив новий сезон романтичного реаліті-шоу «Холостяк».

Серіали:

Гра в кальмара

Джинні й Джорджія

Жуки 2 сезон

Постукай в мої двері

Відпустка

Атака титанів

Важкі підлітки 3 сезон

Бріджертони

Міліціонер з Рубльовки

Папік 2 сезон

ТВ-шоу:

Холостяк 2021

Євробачення 2021

Холостячка 2

Пацанки 6 сезон

Игра на ТНТ

Оскар 2021

Маска

Супербабуся

Зірки в Африке

Танці з зірками

«Покупкою року» в Україні стала кнопкова антистрес-іграшка поп-іт. Крім того, українці цікавилися, де купити квиток на поїзд, iPhone 13, перепустку на транспорт у Києві та сертифікат про вакцинацію, а також біткоїн та вітамін D.

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