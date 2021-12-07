Що шукали українці у 2021 році? Google оприлюднив рейтинг запитів
Google показала найпопулярніші запити року в Україні
Найпопулярніші пошукові запити Google в Україні в 2021 році — «Евро 2020», «Гра в кальмара», «Холостяк»
Компанія Google презентувала підсумковий рейтинг найпопулярніших запитів українських користувачів Google за поточний рік – це топ-запити 2021 року в Україні.
Отже, найпопулярнішим пошуковим запитом 2021 року у Google Україна став «Евро 2020». На другому місці гучний серіал «Гра в кальмара». Крім того, до першої десятки увійшли запити «Холостяк 2021», «Классрум», українці також цікавилися спортивними подіями та конкурсом Євробачення 2021.
Найпопулярніші запити:
- Евро 2020
- Игра в кальмара
- Холостяк 2021
- Классрум
- Украина Англия
- Усик Джошуа
- Евровидение 2021
- Украина Швеция
- Олимпиада 2021
- Вступ 2021
У категорії «Персона» українці найчастіше шукали інформацію про боксера Олександра Усика, політика Олексія Навального та співачку МакSим. З людей, які покинули нас у 2021 році, найбільше запитів було про принца Філіпа, Володимира Меньшова та французького актора Жан-Поля Бельмондо.
Персона:
- Олександр Усик
- Олексій Навальний
- МакSим
- Сергій Стерненко
- Адель Асанті
- Алек Болдвін
- Жан Беленюк
- Джо Байден
- Злата Огневич
- Андрій Ярмоленко
Втрати:
- Принц Філіп
- Володимир Меньшов
- Жан-Поль Бельмондо
- Григорій Чапкіс
- Антон Поляков
- Олександр Шаляпін
- Андрій М’ягков
- Саїд Губденський
- Петро Мамонов
- Валерій Гаркалін
У категорії «Фільми» у 2021 році українців найбільше цікавив новий фільм із всесвіту Marvel «Веном 2». Також у першій десятці – продовження популярних фільмів за коміксами: «Загін самогубців 2», «Ліга справедливості Зака Снайдера»; анімації «Бос молокосос 2» і «Душа», а також космічна фантастика «Дюна».
Фільми:
- Веном 2
- Загін самогубців 2
- Круелла
- Гнів людський
- Червоне повідомлення
- Ліга справедливості Зака Снайдера
- Після 3
- Бос молокосос 2
- Дюна
- Душа
У категорії телевізійних серіалів лідером став південнокорейський драматичний трилер «Гра в кальмара», а з телешоу українців найбільше цікавив новий сезон романтичного реаліті-шоу «Холостяк».
Серіали:
- Гра в кальмара
- Джинні й Джорджія
- Жуки 2 сезон
- Постукай в мої двері
- Відпустка
- Атака титанів
- Важкі підлітки 3 сезон
- Бріджертони
- Міліціонер з Рубльовки
- Папік 2 сезон
ТВ-шоу:
- Холостяк 2021
- Євробачення 2021
- Холостячка 2
- Пацанки 6 сезон
- Игра на ТНТ
- Оскар 2021
- Маска
- Супербабуся
- Зірки в Африке
- Танці з зірками
«Покупкою року» в Україні стала кнопкова антистрес-іграшка поп-іт. Крім того, українці цікавилися, де купити квиток на поїзд, iPhone 13, перепустку на транспорт у Києві та сертифікат про вакцинацію, а також біткоїн та вітамін D.
Покупка:
- Поп-іт
- Квиток на поїзд
- iPhone 13
- Симпл-димпл
- Перепуска на транспорт у Києві
- Санки
- Сертифікат про вакцинацію
- PlayStation 5
- Біткоїн
- Вітамін D