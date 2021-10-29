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    Названо найпопулярніші мобільні додатки в Україні у вересні

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    Улюбленими додатками українців лишаються сервіси Google - Названо найпопулярніші мобільні додатки в Україні у вересні
    Улюбленими додатками українців лишаються сервіси Google
    Фото з відкритих джерел

    Якими мобільними додатками українці користувалися найчастіше у вересні 2021 року

    Компанія Kantar провела дослідження найбільш популярних в Україні мобільних додатків у вересені 2021 року. Серед основних тенденцій місяця – Telegram обійшов Instagram, а додатком «Дія» користується понад половина українців, що є користувачами інтернету.

    У вересні українці проводили час в соціальних мережах та месенджерах, переглядали відео в YouTube, а також вирішували свої буденні справи: від розміщення оголошень на OLX та відстеження посилок через «Нова Пошта» до оплат телефоном та формування електронних Covid-сертифікатів.

    Месенджер Telegram продовжує стабільно нарощувати свою аудиторію, випередивши цього разу Instagram. За останні 5 років Telegram збільшив своє охоплення з 17% до 86%.

    Дані: Kantar
    Дані: Kantar

    Додаток електронних документів та державних послуг «Дія» вже увійшов у повсякденне користування українців з показником 54% охоплення.

    Також українці звикли використовувати смартфон для безконтактних оплат. До прикладу, застосунком Google Pay у 2019 році користувалися 11% українців, а у 2021 цей показник сягнув 48%.

    У вересні в рейтингу додатків опинилися й оператори мобільного зв’язку – «Київстар» та Vodafone.

    А ось TikTok побив всі рекорди зростання популярності – додаток виріс у 18 разів за останні три роки.

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    Теги: Google Telegram Vodafone Нова пошта YouTube Instagram TikTok Київстар OLX
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    Названо найпопулярніші мобільні додатки в Україні у вересні