Цензура та екстремізм. Американці назвали найгіршу компанію року

Найгіршою компанією року американці назвали Meta, яка володіє одразу трьома великими соціальними мережами. Інтернет-гіганта звинувачують у цензурі та поширені екстремістських поглядів

Американське видання Yahoo Finance назвало найгіршу компанію 2021 року. Цей титул отримала Meta. Так віднедавна називається материнська компанія, що володіє одразу трьома великими соціальними мережами – WhatsApp, Instagram та Facebook. Остання є найпопулярнішою соцмережою в Україні.

Щоб визначити найгіршу компанію, проводяться опитування аудиторії. І цього року аудиторія обрали найгіршою компанією саме Meta (донедавна керуюча компанія називалася так само, як і соціальна мережа – Facebook).

Респонденти називали різні причини свого вибору Facebook/Meta як найгіршої компанії. Серед них згадувалась цензура, зокрема, представників правих та консервативних поглядів. Вони, нібито, відчували вплив «поліції свободи слова» і не могли спілкуватися на платформі так, як їм хотілося б.

Водночас інші звинувачували компанію у зростанні вкрай правих екстремістських поглядів.

Ще нарікання респондентів викликає недостатній рівень моніторингу публікацій, коли платформа стає місцем поширення дезінформації. Наприклад, широке поширення поглядів людей, які виступають проти вакцинації.

Керуючу компанію Facebook було перейменовано на Meta у жовтні 2021 року. Як відреагували на це соціальні мережі, дивіться за цим посиланням.

Раніше стало відомо, що засновник та керівник соціальної мережі Facebook Марк Цукерберг мітить у крісло бога. Бізнесмен почав створювати власний віртуальний всесвіт. Або, як його прийнято називати у світі високих технологій, метавсесвіт.