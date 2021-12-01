Мобільний зв’язок в Україні. 12 головних трендів 2021 року

Село йде у ТікТок, ЗG принесуть у жертву, 5G відкладається

Топ-менеджмент найбільшого мобільного оператора України підбив попередні підсумки 2021 року. «Главком» визначив 12 головних тез, озвучених керівниками «Київстару».

1. Середньостатистичний абонент у третьому кварталі 2021 року витрачав 86 гривень у місяць на мобільний зв’язок, це на 9% більше, ніж в аналогічний період минулого року. Приблизно такий же ріст (+8%) декларувався і за підсумками 2020 року.

2. Оператор заявляє, що розбудував найбільшу мережу зв’язку 4G в Україні. Вона покриває 90% населення. Найбільше покриття мають Київщина, Дніпропетровщина та Житомирщина – до 94%. Аби покрити всю територію країни на 100% потрібно 12-14 млрд грн. Але такого показника не досягла навіть багата Швейцарія.

3. До кінця року оператор покриє більше 90% чотирьох найбільших автомагістралей країни (загальна довжина – 1830 км).



4. Зараз у мережі «Київстару» 16,6 млн абонентів використовують смартфони, які підтримують 4G, але перевагами цього зв’язку користуються лише 11 млн з них.

5. Обсяги послуг роумінгу після стрімкого падіння у 2020 році почали стрімко відновлюватися. За попередніми даним ріст склав понад 90%. Тоді як минулого року він провалився на 60-70%.

6. За останні три роки середньостатистичний абонент у сільській місцевості обсяги наростив споживання трафіку до показників міських абонентів. Загалом споживання одного абонента зросло з 2,3 до 7 ГБ на місяць.



7. Найпопулярніші сервіси серед міських абонентів – браузери (97 хвилин на день), TikTok (71 хв.) та YouTube (50 хв.), Facebook (42 хв.) та Telegram (36 хв). У сільських – TikTok (102 хв на день), браузери (100 хв.) та Facebook (62 хв.), YouTube (62 хв.), Telegram (36 хв).



8. «Середній» смартфон в Україні містить 80 додатків, при цьому активно використовуються лише 30 з них. Споживач прагне скорочення і спрощення.

9. Серед сервісів мобільного оператора найшвидше росте «Київстар ТБ». Сьогодні він у трійці лідерів надавачів таких послуг разом з «Мегого» та «Волею».

10. Перспективи 5G в Україні. У мережі «Київстар» нині лише 1,5% абонентів із пристроями, які підтримують цей формат зв’язку. Компанія готує інфраструктуру для впровадження 5G, до середини наступного року триватимуть дослідження. Проте, керівники оператора визнають: масовий запуск 5G в найближчі два-три роки не станеться. Хоча минулого року їхні прогнози були оптимістичнішими. Нині вони звертають увагу на деяке розчарування 5G у світі. Причина – активний розвиток широкосмугового інтернету та 4G. Для більш ефективного управління мережею в майбутньому доведеться пожертвувати якоюсь технологією. Скоріше за все, це буде 3G.



11. Сегмент бізнес-клієнтів росте завдяки послугам big data та cloud. Обсяги послуг, пов'язаних з дистанційним робочим місцем, зросли на 132% порівняно з 2020 роком. Доходи від продажу хмарних рішень протягом року показали стрімке збільшення: Microsoft Azure – на 1089%, Office 365 на 239%. Послуги на базі Big Data – 148%.

12. Закон №5600, ухвалений вчора парламентом, передбачає підвищення ставки рентної плати за користування радіочастотним ресурсом на 5%. Представники «Київстару» підрахували, це призведе до збільшення податкового навантаження на галузь на 100 млн грн, а це еквівалентно забезпеченню 4G щонайменше у 100 селах.

Мобільний оператор Київстар за підсумками дев’яти місяців збільшив дохід компанії на 14,9% – до 21,2 млрд грн. Абонентська база оператора за підсумками третього кварталу склала 26,3 млн. Кількість абонентів домашнього інтернету зросла до 1,18 млн користувачів.

«Главком»