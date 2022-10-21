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Українці почали масово отримувати повідомлення з пропозиціями роботи: у чому їх загроза

Надія Клочко
glavcom.ua
Українці почали масово отримувати повідомлення з пропозиціями роботи: у чому їх загроза
Для розсилки небезпечних повідомлень зловмисники використовують і українські, і закордонні номери
фото з відкритих джерел

Як повідомляють ЗМІ, через повідомлення з фальшивими пропозиціями роботи шахраї намагають отримати доступ до телефонів українців

Українцям у месенджерах розсилають повідомлення із хибними пропозиціями роботи. Перехід за лінком, що міститься у смс, призведе до зламу телефону. Про це повідомляє Lb.ua.

Зловмисники використовують і українські, і закордонні номери. Повідомлення розсилаються в різні месенджери, зокрема Telegram і Viber. Вони можуть надходити і в інші додатки.

Автором повідомлення вказуються рекрутери компаній, наприклад, Amazon. Пропонується вакансія, яка не вимагає великих зусиль, але при цьому обіцяє хороший заробіток. Для звʼязку з «рекрутером» зловмисники залишили лінк, перехід за яким і може призвести до зламу телефону.

Українці почали масово отримувати повідомлення з пропозиціями роботи: у чому їх загроза фото 1
Українці почали масово отримувати повідомлення з пропозиціями роботи: у чому їх загроза фото 2

Зазначимо, протягом останніх тижнів користувачі соцмережі LinkedIn скаржилися, що масово отримують повідомлення нібито від менеджерів з найму однієї з великих компаній – Amazon чи AliExpress, які начебто шукають нових онлайн-працівників на неповний робочий день. Псевдо-менеджери пропонують роботу з дому, прості завдання, які можна виконувати в будь-який час і будь-де, а також високу заробітну плату, яку начебто виплачують у той же день.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на ринку праці активізувалися шахраї. Під виглядом звичайної роботи псевдороботодавці залучають кандидатів до участі в сумнівних схемах та виманювання коштів у довірливих громадян та іноземців. 

До слова, у вересні ринок праці в Україні зріс на 16%, а конкуренція знизилася на 20%. Кількість вакансій плавно зростає, а конкуренція знижується.

Теги: шахрайство робота

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