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Ринок праці в Україні. П'ять найбільш затребуваних вакансій (графіка)

Юрій Лящук
glavcom.ua
Ринок праці в Україні. П'ять найбільш затребуваних вакансій (графіка)

Бізнесу насамперед потрібні продавці, бухгалтери, водії та кухарі

У вересні ринок праці зріс на 16%, а конкуренція знизилася на 20%. Кількість вакансій плавно зростає, а конкуренція знижується.

Ядерні погрози — не перешкода

Кількість актуальних вакансій на Work.ua у вересні зросла до 56 554 (+16% до серпня). Зазначимо, що у серпні місячний приріст складав 20%.

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Відновлення прифронтових областей пришвидшилось

За місяць п’ятірка регіонів із найвищою кількістю вакансій не змінилася. Як і в серпні, до топ-5 потрапили Київська – 16 857, Львівська – 6 530, Дніпропетровська – 4 873, Одеська – 3 256 та Івано-Франківська область – 1 974 вакансії.

Ринок праці в Україні. П'ять найбільш затребуваних вакансій (графіка) фото 2

У трьох постраждалих від бойових дій регіонах у вересні почалося поступове відновлення. На фоні успіхів ЗСУ та попри майже щоденні обстріли найбільший приріст вакансій порівняно з серпнем демонструють Харківська (25%), Миколаївська (22%) та Чернігівська (23%) області.

Позитивну динаміку у вересні показали також Київська (23%) та Одеська (22%) області.

Бізнесу потрібні продавці, бухгалтери, водії та кухарі

Попит на людей, які вміють продавати, рахувати, водити й готувати зростає надалі. Топ-5 найбільш затребуваних вакансій не змінився. Роботодавці у вересні завзято шукали:

  • менеджерів з продажу – 4 348 вакансій;
  • продавців-консультантів – 4 120 вакансій;
  • бухгалтерів – 1 900 вакансій;
  • водіїв – 1 885 вакансій;
  • кухарів – 1 804 вакансій.
Ринок праці в Україні. П'ять найбільш затребуваних вакансій (графіка) фото 3

Найбільше вакансій пропонують у категоріях: «Сфера обслуговування» (10 394), «Робочі спеціальності, виробництво» (9 074), «Продажах, закупівлі» (8 536), «Роздрібна торгівля» (5 880), «Готельно-ресторанний бізнес, туризм» (5 198 вакансій).

Найбільший приріст вакансій у вересні порівняно з серпнем спостерігається у цих категоріях:

1. «Страхування» – 148 вакансій (+32%);

2. «Логістика, склад, ЗЕД» – 4 906 вакансій (+31%);

3. «Дизайн, творчість» – 2 074 вакансія (+26%);

4. «Фінанси, банківська справа» – 2 172 вакансій (+25%);

5. «Робочі спеціальності, виробництво» – 9 074 вакансії (+24%).

Менше охочих на дистанційку

Шукачі розмістили та оновили на 11% менше резюме, ніж у серпні. Зокрема на 15% зменшилась кількість резюме шукачів дистанційної роботи.

Найбільше нових резюме з’явилось у регіонах:

  • Київська область – 27 531;
  • Дистанційно – 9 163;
  • Дніпропетровська область – 7 168;
  • Львівська область – 6 738;
  • Одеська область – 5 954.

Найбільше нових кандидатів з’явилося за посадами, позначеними на графіку.

Ринок праці в Україні. П'ять найбільш затребуваних вакансій (графіка) фото 4

Нагадаємо, уряд продовжив дію Положення про покладення спеціальних обов’язків (ПСО) на суб’єктів ринку природного газу 30 квітня 2023 року. «Нафтогаз» продаватиме газ виробникам тепла за фіксованою ціною.

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Теги: робота праця

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