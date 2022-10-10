Ринок праці в Україні. П'ять найбільш затребуваних вакансій (графіка)

Бізнесу насамперед потрібні продавці, бухгалтери, водії та кухарі

У вересні ринок праці зріс на 16%, а конкуренція знизилася на 20%. Кількість вакансій плавно зростає, а конкуренція знижується.

Ядерні погрози — не перешкода

Кількість актуальних вакансій на Work.ua у вересні зросла до 56 554 (+16% до серпня). Зазначимо, що у серпні місячний приріст складав 20%.

Відновлення прифронтових областей пришвидшилось

За місяць п’ятірка регіонів із найвищою кількістю вакансій не змінилася. Як і в серпні, до топ-5 потрапили Київська – 16 857, Львівська – 6 530, Дніпропетровська – 4 873, Одеська – 3 256 та Івано-Франківська область – 1 974 вакансії.

У трьох постраждалих від бойових дій регіонах у вересні почалося поступове відновлення. На фоні успіхів ЗСУ та попри майже щоденні обстріли найбільший приріст вакансій порівняно з серпнем демонструють Харківська (25%), Миколаївська (22%) та Чернігівська (23%) області.

Позитивну динаміку у вересні показали також Київська (23%) та Одеська (22%) області.

Бізнесу потрібні продавці, бухгалтери, водії та кухарі

Попит на людей, які вміють продавати, рахувати, водити й готувати зростає надалі. Топ-5 найбільш затребуваних вакансій не змінився. Роботодавці у вересні завзято шукали:

менеджерів з продажу – 4 348 вакансій;

продавців-консультантів – 4 120 вакансій;

бухгалтерів – 1 900 вакансій;

водіїв – 1 885 вакансій;

кухарів – 1 804 вакансій.

Найбільше вакансій пропонують у категоріях: «Сфера обслуговування» (10 394), «Робочі спеціальності, виробництво» (9 074), «Продажах, закупівлі» (8 536), «Роздрібна торгівля» (5 880), «Готельно-ресторанний бізнес, туризм» (5 198 вакансій).

Найбільший приріст вакансій у вересні порівняно з серпнем спостерігається у цих категоріях:

1. «Страхування» – 148 вакансій (+32%);

2. «Логістика, склад, ЗЕД» – 4 906 вакансій (+31%);

3. «Дизайн, творчість» – 2 074 вакансія (+26%);

4. «Фінанси, банківська справа» – 2 172 вакансій (+25%);

5. «Робочі спеціальності, виробництво» – 9 074 вакансії (+24%).

Менше охочих на дистанційку

Шукачі розмістили та оновили на 11% менше резюме, ніж у серпні. Зокрема на 15% зменшилась кількість резюме шукачів дистанційної роботи.

Найбільше нових резюме з’явилось у регіонах:

Київська область – 27 531;

Дистанційно – 9 163;

Дніпропетровська область – 7 168;

Львівська область – 6 738;

Одеська область – 5 954.

Найбільше нових кандидатів з’явилося за посадами, позначеними на графіку.

Нагадаємо, уряд продовжив дію Положення про покладення спеціальних обов’язків (ПСО) на суб’єктів ринку природного газу 30 квітня 2023 року. «Нафтогаз» продаватиме газ виробникам тепла за фіксованою ціною.