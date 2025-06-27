Українці більше не отримуватимуть спам-дзвінків: Федоров повідомив деталі

Шахраї більше не зможуть набридати українцям дзвінками про фіктивні виграші та пропозиції

Мінцифри надало операторам інструменти для боротьби зі спам-викликами

Кабмін ухвалив постанову, згідно з якою незабаром оператори блокуватимуть спам, рекламу, потенційні шахрайські дзвінки та перешкоджатимуть незаконному списанню коштів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на главу Міністерства цифрової трансформації Михайла Федорова.

«Мінцифра надала операторам інструменти для боротьби зі спам-викликами та навʼязливою рекламою. Згодом оператори блокуватимуть спам, рекламу та потенційно шахрайські дзвінки. Ці зміни вводитимуть поступово, щоб дати час операторам на технічні доопрацювання», – зазначив міністр.

Перелік основних змін фото: Facebook/Міністерство цифрової трансформації

Бізнес-компанії мають укласти договір з оператором та зареєструвати номери, щоб дзвінок не вважався спамом. Якщо спам-виклик усе ж стався – потрібно повідомити оператора, і номер спамера заблокують.

Постанова також передбачає, що українцям у зоні бойових дій не блокуватимуть SIM-картки за несплату, а під час першого під’єднання до мережі отримаєте безоплатний пакет, щоб поспілкуватися з рідними.

Побачити всі витрати за номером та скасувати платні послуги можна буде в особистому кабінеті. Крім того, швидкість інтернету обовʼязково буде вказуватися в договорі. Якщо швидкість нижча – можна подати скаргу до регулятора сфери НКЕК або звернутися до суду.

Нагадаємо, останнім часом зафіксовано активізацію шахраїв, які намагаються скористатися непростим емоційним станом родин військових.

До слова, у Дніпропетровській області викрили групу шахраїв, які наживалися на родинах військових. Вони обіцяли допомогти повернути зниклих безвісти або полонених бійців, але замість цього виманювали гроші.