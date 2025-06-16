Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Лубінець попередив родини військовополонених та зниклих безвісти про шахраїв

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Лубінець попередив родини військовополонених та зниклих безвісти про шахраїв
Лубінець звернувся до родин військовополонених та зниклих безвісти осіб
фото: freepik

Шахраї видають себе за представників офіційних структур або «посередників» і обіцяють включити захисника до списку на обмін за певну суму грошей

Останнім часом зафіксовано активізацію шахраїв, які намагаються скористатися непростим емоційним станом родин військових. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів, які схеми використовують шахраї, інформує «Главком».

Схеми шахраїв

  • «Внесення до списку на обмін». Шахраї видають себе за представників офіційних структур або «посередників» і обіцяють включити захисника до списку на обмін за певну суму грошей.
  • «Ваш рідний у шпиталі». Зловмисники стверджують, що зниклий військовослужбовець перебуває у тяжкому стані й потребує термінового лікування, для чого необхідно негайно переказати кошти.
  • Вимагання боргів та залякування. Шахраї телефонують рідним, вимагають гроші, погрожують та чинять психологічний тиск.
  • Виманювання банківських даних. Під виглядом «допомоги» аферисти намагаються отримати доступ до карток, на які надходять виплати, та привласнити кошти.
  • Маніпуляції з масовими зверненнями. Родини закликають масово надсилати звернення до державних і міжнародних структур, надсилати докази (фото/скріншоти листів) у приватні повідомлення, а також поширювати ці «інструкції» в чатах родин зниклих безвісти.

Лубінець наголосив, що це чергова інформаційно-психологічна операція РФ. Вона не має нічого спільного з реальною процедурою обміну й лише створює хаос та дезінформацію.

«Ще раз наголошую, що питання обміну – виключно компетенція держави. Жодних «платних внесень» не існує. Персональні та фінансові дані – під захистом. У таких обставинах будь-яка інформація може здаватися шансом. Саме цим користуються шахраї. Бережіть себе та своїх рідних. За підозрілих ситуацій – звертайтесь до правоохоронних органів», – підкреслив Уповноважений Верховної Ради з прав людини.

До слова, у Дніпропетровській області викрили групу шахраїв, які наживалися на родинах військових. Вони обіцяли допомогти повернути зниклих безвісти або полонених бійців, але замість цього виманювали гроші.

Теги: Лубінець шахрайство обмін полоненими

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Досвід перебування у полоні боєць описав у віршах
Росіяни відрубали полоненому українському військовому палець: як пояснили вчинок
14 червня, 16:58
Американець роками дурив авіалінії і літав безкоштовно
Американець прикидався бортпровідником і роками безкоштовно літав літаками
12 червня, 15:04
Російські ЗМІ опублікували відео з чергою вантажівок
Передача тіл загиблих? Російські ЗМІ опублікували відео з чергою вантажівок
8 червня, 14:07
У 2021 році Анатолій Тараненко перейшов на бік росіян та навіть хотів воювати про України
Координаційний штаб пояснив, чому з полону повернувся військовий, який зрадив Україну
26 травня, 14:20
Умєров: повернулися з полону – солдати та сержантський склад ЗСУ, ДШВ, ДПСУ, ТрО, ВМС, НГУ
Обмін «1000 на 1000». Умєров розповів про повернення оборонців Маріуполя
25 травня, 14:57
Бійці після обміу телефонують найріднішим
«Я їду додому»: зворушливі відео зі звільненими воїнами
24 травня, 16:33
ЄС і США викрили російських хакерів, які заразили тисячі комп'ютерів по всьому світу
ЄС і США викрили російських хакерів, які заразили тисячі комп'ютерів по всьому світу
24 травня, 04:56
Звільнених з полону українців на шляху додому вітають люди: щемливе відео
Звільнених з полону українців на шляху додому вітають люди: щемливе відео
23 травня, 19:29
Глава делегації в Туреччині доповів українському лідеру про конкретні деталі розмови з росіянами
Зеленський назвав головний результат переговорів у Стамбулі
19 травня, 15:05

Суспільство

Головний рабин України покликав президента Зеленського на молитву у центральну синагогу
Головний рабин України покликав президента Зеленського на молитву у центральну синагогу
Лубінець попередив родини військовополонених та зниклих безвісти про шахраїв
Лубінець попередив родини військовополонених та зниклих безвісти про шахраїв
«Укрзалізниця» призначила додатковий потяг на вихідні
«Укрзалізниця» призначила додатковий потяг на вихідні
Чи приїздив Портнов в Україну незадовго до вбивства? Коментар ДПСУ
Чи приїздив Портнов в Україну незадовго до вбивства? Коментар ДПСУ
Прем’єр Ізраїлю Нетаньягу підтримує Україну. Головний рабин України навів докази
Прем’єр Ізраїлю Нетаньягу підтримує Україну. Головний рабин України навів докази
На випускному дівчина станцювала з військовою формою загиблого батька: щемливе відео
На випускному дівчина станцювала з військовою формою загиблого батька: щемливе відео

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
246K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 червня: ситуація на фронті
95K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 червня 2025
89K
Іран попросив президента Кіпру передати Ізраїлю послання
60K
Генштаб заявив про відкриття нового напрямку на фронті
40K
Ізраїль за дві доби зробив те, що Росія не змогла за роки великої війни – WSJ
30K
Прогноз магнітних бур на 16-18 червня: якою буде сонячна активність

Новини

Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль
Сьогодні, 04:47
Повітряна тривога у Києві тривала майже чотири години
Сьогодні, 03:07
Друга хвиля іранської атаки на Ізраїль: наслідки
Вчора, 03:49
Повітряна тривога в Україні через загрозу балістики тривала 12 хвилин
11 червня, 14:31
Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2025 року
11 червня, 08:19
Втрати ворога станом на 11 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
11 червня, 07:48

Прес-релізи

40+ експертів, 500+ учасників і нескінченна кількість інсайтів: як пройшов Mrktng Mrthn 2025
40+ експертів, 500+ учасників і нескінченна кількість інсайтів: як пройшов Mrktng Mrthn 2025
9 червня, 14:21
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua