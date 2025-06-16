Лубінець попередив родини військовополонених та зниклих безвісти про шахраїв

Шахраї видають себе за представників офіційних структур або «посередників» і обіцяють включити захисника до списку на обмін за певну суму грошей

Останнім часом зафіксовано активізацію шахраїв, які намагаються скористатися непростим емоційним станом родин військових. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів, які схеми використовують шахраї, інформує «Главком».

Схеми шахраїв

«Внесення до списку на обмін». Шахраї видають себе за представників офіційних структур або «посередників» і обіцяють включити захисника до списку на обмін за певну суму грошей.

«Ваш рідний у шпиталі». Зловмисники стверджують, що зниклий військовослужбовець перебуває у тяжкому стані й потребує термінового лікування, для чого необхідно негайно переказати кошти.

Вимагання боргів та залякування. Шахраї телефонують рідним, вимагають гроші, погрожують та чинять психологічний тиск.

Виманювання банківських даних. Під виглядом «допомоги» аферисти намагаються отримати доступ до карток, на які надходять виплати, та привласнити кошти.

Маніпуляції з масовими зверненнями. Родини закликають масово надсилати звернення до державних і міжнародних структур, надсилати докази (фото/скріншоти листів) у приватні повідомлення, а також поширювати ці «інструкції» в чатах родин зниклих безвісти.

Лубінець наголосив, що це чергова інформаційно-психологічна операція РФ. Вона не має нічого спільного з реальною процедурою обміну й лише створює хаос та дезінформацію.

«Ще раз наголошую, що питання обміну – виключно компетенція держави. Жодних «платних внесень» не існує. Персональні та фінансові дані – під захистом. У таких обставинах будь-яка інформація може здаватися шансом. Саме цим користуються шахраї. Бережіть себе та своїх рідних. За підозрілих ситуацій – звертайтесь до правоохоронних органів», – підкреслив Уповноважений Верховної Ради з прав людини.

До слова, у Дніпропетровській області викрили групу шахраїв, які наживалися на родинах військових. Вони обіцяли допомогти повернути зниклих безвісти або полонених бійців, але замість цього виманювали гроші.