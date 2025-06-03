Онлайн-казино Pin-UP втратило ліцензію в Україні

Федоров: «У фокусі – боротьба з нелегальними казино із російським слідом»

Pin-Up позбавили ліцензії на діяльність в Україні. Як передає «Главком», про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Так, Федоров навів перші результати роботи нового держагентства «ПлейСіті» для регулювання азартних ігор. Вже запущено реформу грального ринку, щоб він став «привабливим для національних і міжнародних компаній».

«Перші кроки – цифровізація ліцензування, моніторинг роботи казино й перезапуск лотерейного бізнесу. Прозорий гральний ринок – це додаткові 10 млрд гривень у бюджет. У фокусі – боротьба з нелегальними казино та бізнесом із російським слідом. Pin-Up уже позбавили ліцензії на діяльність в Україні», – повідомив Федоров. Він додав, що сектор, що раніше «був проблемним, тепер працюватиме за законом, буде підзвітним суспільству та відкритим для іноземних інвесторів».

До слова, у 2023 році Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей не підтвердила інформацію про наявність контролю росіянами діяльності ТОВ «Укр гейм технолоджі» (бренд Pin-Up). Однак згодом Печерський райсуд Києва арештував купу майна і активів підозрюваних, котрі фігурують у справі онлайн-казино Pin-Up. Також працівники ДБР затримали директора компанії, яка діяла в Україні під брендом онлайн-казино Pin-Up.

Нагадаємо, що у грудні 2024 року працівники Державного бюро розслідувань та Офісу генерального прокурора затримали голову Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей Івана Рудого. Він підозрюється у пособництві державі-агресорці і незаконному зберіганні наркотиків. Також у Рудого під час обшуку знайшли чималу кількість речовин, схожиї на наркотичнв.

Вже 15 січня 2025 року правоохоронці затримали та повідомили про підозру у пособництві РФ члену Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ). Як повідомляв «Главком» йдеться про Євгена Яхнія. За даними правоохоронців, член комісії разом з головою КРАІЛ упродовж тривалого часу не вживав заходів щодо анулювання ліцензії підприємству на здійснення гральної діяльності в мережі інтернет.

Також «Главком» повідомляв, що у травні 2025 року кабмін звільнив чотирьох членів Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ), яка з 1 квітня остаточно припинила роботу.