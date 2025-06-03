Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Онлайн-казино Pin-UP втратило ліцензію в Україні

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
google social img telegram social img facebook social img
Онлайн-казино Pin-UP втратило ліцензію в Україні
Як відомо, Печерський райсуд Києва арештував купу майна і активів підозрюваних, котрі фігурують у справі онлайн-казино Pin-Up
фото з відкритих джерел

Федоров: «У фокусі – боротьба з нелегальними казино із російським слідом»

Pin-Up позбавили ліцензії на діяльність в Україні. Як передає «Главком», про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Так, Федоров навів перші результати роботи нового держагентства «ПлейСіті» для регулювання азартних ігор. Вже запущено  реформу грального ринку, щоб він став «привабливим для національних і міжнародних компаній».

«Перші кроки – цифровізація ліцензування, моніторинг роботи казино й перезапуск лотерейного бізнесу. Прозорий гральний ринок – це додаткові 10 млрд гривень у бюджет. У фокусі – боротьба з нелегальними казино та бізнесом із російським слідом. Pin-Up уже позбавили ліцензії на діяльність в Україні», – повідомив Федоров. Він додав, що сектор, що раніше «був проблемним, тепер працюватиме за законом, буде підзвітним суспільству та відкритим для іноземних інвесторів».

До слова, у 2023 році Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей не підтвердила інформацію про наявність контролю росіянами діяльності ТОВ «Укр гейм технолоджі» (бренд Pin-Up). Однак згодом Печерський райсуд Києва арештував купу майна і активів підозрюваних, котрі фігурують у справі онлайн-казино Pin-Up. Також працівники ДБР затримали директора компанії, яка діяла в Україні під брендом онлайн-казино Pin-Up.

Нагадаємо, що у грудні 2024 року працівники Державного бюро розслідувань та Офісу генерального прокурора затримали голову Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей Івана Рудого. Він підозрюється у пособництві державі-агресорці і незаконному зберіганні наркотиків. Також у Рудого під час обшуку знайшли чималу кількість речовин, схожиї на наркотичнв.

Вже 15 січня 2025 року правоохоронці затримали та повідомили про підозру у пособництві РФ члену Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ). Як повідомляв «Главком» йдеться про Євгена Яхнія. За даними правоохоронців, член комісії разом з головою КРАІЛ упродовж тривалого часу не вживав заходів щодо анулювання ліцензії підприємству на здійснення гральної діяльності в мережі інтернет.

Також «Главком» повідомляв, що у травні 2025 року кабмін звільнив чотирьох членів Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ), яка з 1 квітня остаточно припинила роботу. 

Читайте також:

Теги: онлайн-казино Михайло Федоров

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У перспективі можна буде давати запит голосом і спілкуватися з «Дією» так, як користувачі зараз спілкуються з іншими ШІ-моделями
Буде як ChatGPT? У «Дії» з’явиться ШІ-асистент для отримання послуг
19 травня, 18:59
Проведено масштабне випробовування дронів: долають 40 км і точно влучають у ціль
Проведено масштабне випробовування дронів: долають 40 км і точно влучають у ціль
23 травня, 20:52
Один із директорів компанії, що працювала на ринку онлайн-гемблінгу, отримав нову підозру
Схема Pin-Up: топменеджеру висунуто нову підозру. ДБР шукає спільників за кордоном
30 травня, 10:49

Події в Україні

Онлайн-казино Pin-UP втратило ліцензію в Україні
Онлайн-казино Pin-UP втратило ліцензію в Україні
ЗСУ взяли під контроль опорний пункт росіян на Курщині
ЗСУ взяли під контроль опорний пункт росіян на Курщині
Перехоплення: окупанти отримали наказ розстрілювати поранених бійців ЗСУ
Перехоплення: окупанти отримали наказ розстрілювати поранених бійців ЗСУ
На Прикарпатті похорон захисника обернувся скандалом
На Прикарпатті похорон захисника обернувся скандалом
До України прибув гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі
До України прибув гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі
Третя за день повітряна тривога в Україні тривала 23 хвилини
Третя за день повітряна тривога в Україні тривала 23 хвилини

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
236K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 червня: ситуація на фронті
90K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 червня 2025
81K
Кремль прокоментував операцію СБУ «Павутина»
53K
Собі – заводи, чоловікові – слона і мотоцикл. Стало відомо, як Марина Порошенко хотіла ділити майно у Крижопільському суді
29K
Bloomberg розповів, як у Кремлі відреагували на операцію «Павутина»
27K
Білий дім розповів про реакцію Трампа на операцію СБУ «Павутина»

Новини

Звільнення українських медійників з полону РФ: у Європі ухвалено резолюцію
Сьогодні, 17:55
Перемовини України та РФ, новий президент Польщі. Головне за 2 червня
Вчора, 21:05
Друга за ніч тривога у Києві через загрозу балістики тривала 50 хвилин
28 травня, 03:05
У Києві повітряна тривога тривала сім годин
24 травня, 05:13
Комбінована атака на Київ: оновлена інформація про наслідки
24 травня, 04:13
Обмін полоненими, Росія атакувала Одесу: є жертви. Головне за 23 травня
23 травня, 20:58

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua