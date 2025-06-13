Працівниця банку ошукала трьох жінок на понад 400 тис. грн

Підозрювана без відома потерпілої внесла заявку на відкриття банківського рахунку з кредитним лімітом, який отримала

Жінці загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі

На Рівненщині правоохоронці викрили працівницю банку, яка ошукала трьох жительок регіону. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Нацполіції області.

Зазначається, що жінка, будучи працівницею однієї з фінансових установ,на своєму телефоні встановила онлайн-банкінг, ввела дані клієнтки та оформила на її ім’я три кредити зі збільшеними лімітами.

Також підозрювана без відома ще однієї потерпілої внесла до програми заявку на відкриття банківського рахунку з кредитним лімітом, який отримала та майже повною сумою якого заволоділа

Третій клієнтці 31-річна жителька Рівненського району розповідала про тяжкі умови життя та проблеми у родині. Згодом попросила у неї відкрити кредит та перерахувати їй гроші, що потерпіла й зробила.

Таким чином, жінка незаконно заволоділа 438 492 гривнями, які отримувала як на свою банківську карту, так і на рахунки родичів.

Слідчі повідомили зловмисниці про підозру. Вирішується питання про обрання її запобіжного заходу.

Жінці може загрожувати від трьох до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше правоохоронці Києва затримали раніше судимого чоловіка, який виманив у жінки 400 тис. грн під приводом буцімто домовленості з суддями щодо дострокового звільнення її чоловіка з-під варти. Шахраю загрожує до восьми років ув’язнення. Як встановили правоохоронці, шахрай – раніше судимий мешканець Київщини. Ще під час перебування у столичному слідчому ізоляторі налагодив стосунки зі своїм сусідом по камері.