Бізнес отримав право бронювати більше працівників: названо умову

До загальної кількості військовозобов’язаних більше не зараховують працівників, які вже мають бронювання в іншій компанії

Після змін у правилах бронювання критично важливі підприємства отримали можливість забронювати більше фахівців. Так, до загальної кількості військовозобов’язаних на підприємстві тепер зараховують працівників, яких мобілізували після 18 травня 2024 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство цифрової трансформації.

Раніше до загальної кількості військовозобов’язаних працівників зараховували лише тих, хто перебуває на військовому обліку. Однак тепер враховують і мобілізованих після 18 травня минулого року.

Наприклад, якщо на обліку було 80 працівників, а ще 20 – мобілізовані після 18 травня 2024 року, раніше можна було забронювати лише 40 людей (половину від загальної кількості немобілізованих). Однак тепер можна забронювати 50 працівників.

«Якщо мобілізовані працівники автоматично до загальної кількості не зараховувалися, роботодавець має звернутися до ТЦК та СП, щоб оновити їхні дані. Також у переліку не враховують працівників, заброньованих в іншій компанії», – пояснює Мінцифри.

Подати заявку на бронювання можуть юридичні особи або їхні філії. Компанія має бути в Єдиному переліку критично важливих, а працівники – офіційно працевлаштовані. У Реєстрі військовозобов’язаних має бути зазначено, що працівника «виключено з військового обліку» – тобто він працює в компанії і не стоїть на обліку в ТЦК.

Нагадаємо, з 29 травня деяким українцям загрожує втрата бронювання від мобілізації. 28 травня є останнім днем, коли у підприємств зі статусом критично важливих була можливість подати до Мінекономіки документи щодо діяльності філій та права власності або оренди в трьох і більше областях. Ті хто не подав відповідний пакет документів – співробітники лишаються бронювання.

Як повідомлялося, уряд ухвалив зміни до законодавства, які визначають додаткові категорії студентів і викладачів, що отримують право на відстрочку від мобілізації.

До слова, Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка дозволяє підприємствам, що обслуговують об’єкти критичної інфраструктури сектору системи життєзабезпечення, бронювати до 75% своїх працівників.