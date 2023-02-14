В Україні створено додаток, який допоможе дізнатися про рідних в окупації

Додаток працює навіть за слабкого сигналу мережі оператора

Для українців розроблено спеціальний додаток Dobre, який допоможе дізнатися про стан рідних людей в окупації чи зоні бойових дій. Про це повідомляє пресслужба Кабміну.

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«Застосунок Dobre допоможе дізнатися інформацію про рідних з окупованих або небезпечних територій. Додаток працює навіть за слабкого сигналу мережі оператора. Програма дозволяє не турбувати їх постійними дзвінками та питаннями на кшталт «Як ти?». Цю інформацію можна отримати автоматично та в будь-який час», – йдеться в повідомленні.

У додатку абонент повинен створити базу контактів, яким передає свій статус. «Зелений» показує, що у людини все добре. «Червоний» сигналізує про небезпеку та потребу у допомозі. Від них отримує аналогічну інформацію.

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Користувач може самостійно налаштовувати періоди, коли йому приходитимуть сповіщення про статус його контактів. Якщо за встановлений інтервал часу вони не оновлюють інформацію про себе, всі контакти отримають сповіщення про можливе виникнення проблеми.

Нагадаємо, минулого року в Україні з'явився додаток для допомоги постраждалим від домашнього насильства.