Родніна 13 років прожила в США, де нині мешкає її донька, яка має американське громадянство

Радянська фігуристка, триразова олімпійська чемпіонка (1972, 1976, 1980 роки), а нині одіозна депутат Держдуми РФ Ірина Родніна, у розмові з пропагандистами спробувала пояснити, чому в Росії пенсії менші, ніж у США. Про це повідомляє «Главком».

Нагадаємо, що Родніна 13 років прожила в США, де нині мешкає її 39-річна донька Олена Міньковська, яка має американське громадянство.

«Якщо порівнювати пенсії з розвиненими країнами, як ми любимо, наприклад з Америкою, то пенсія там із 70 років – однаково для чоловіків та жінок. А у нас виходять у 60 – жінки, а у 65 – чоловіки. І то, більшість іде набагато раніше, бо у нас купа всяких пільг: шахтарі, педагоги, північні, у військових своя пенсія. Так, у США більше пенсії, ніж у Росії, тільки вони там недержавні. Люди створюють пенсію собі самі. У США люди створюють пенсійні фонди, відкладаючи гроші на особливі рахунки, і податки, які ти платиш, – твоя майбутня пенсія. І податки у США не 13%. В Америці людина створює пенсію собі сама, а наші громадяни у своїй пенсії практично не беруть участі», – сказала Родніна.

Як повідомлялося, шоста ракетка світу росіянка Мірра Андрєєва лайкала дописи про діяльність пропутінської організації «Народний фронт», яка допомагає окупантам.

Мірра Андрєєва лайкала дописи багаторазового призера чемпіонатів Росії з гірськолижного спорту Антона Єнджиєвського.

Антон Єнджиєвський – активіст організації «Народний фронт», яка за підтримку війни перебуває під санкціями ЄС, Канади, Швейцарії та України. Зокрема, він публікував у своєму Instagram фотографії про те, як він надсилав допомогу російським окупантам.

Єнджиєвський також брав участь у пропагандистських заходах, організованих «Народним фронтом». Мірра Андрєєва поставила лайки двом публікаціям на сторінці Антона про пропагандистські заходи, організовані підсанкційною організацією.

Мірра Андрєєва та її сестра Еріка Андрєєва (посідає 102 місце у рейтингу WTA) також зробили кілька фотографій з Єнджиєвським та Миколою Олюніним.

У 2024 році Микола Олюнін був довіреною особою диктатора Володимира Путіна на президентських «виборах» у Росії.