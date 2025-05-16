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До 2070 року в Україні пенсіонерів стане більше, ніж працездатних – прогноз

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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До 2070 року в Україні пенсіонерів стане більше, ніж працездатних – прогноз
Вже у 2070 році кількість людей віком 60+ (11,1 млн) перевищить число працездатного населення (18-59 років) – 10,9 млн
фото: Pexels

Демографічний прогноз для України невтішний: до 2050 року населення скоротиться до 32 млн осіб, зросте частка ветеранів та людей з інвалідністю

Аналітики попереджають про складну демографічну ситуацію в Україні. За прогнозами ООН, якщо не буде вжито дієвих політичних заходів, населення країни скоротиться до 32 млн осіб до 2050 року. Паралельно відбуватиметься значне старіння нації: вже у 2070 році кількість людей віком 60+ (11,1 млн) перевищить число працездатного населення (18-59 років) – 10,9 млн. Це створить критичний тиск на системи охорони здоров’я, соціальної підтримки та пенсійного забезпечення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дослідження Київської школи економіки.

За даними KSE, одним із ключових факторів, що впливатиме на демографічну ситуацію та ринок праці, є інтеграція ветеранів. Після завершення бойових дій (прогноз на кінець 2025 року) частка ветеранів та їхніх сімей, які потребуватимуть особливої уваги, зросте до 15% населення, або 4-5 млн осіб. При цьому понад 60% ветеранів будуть молодше 40 років, що потребує переосмислення ветеранської політики з акцентом на їхню реінтеграцію в цивільне життя.

Війна також призвела до зростання кількості людей з інвалідністю, які на початок 2025 року становили близько 9% населення (3,4 млн). При цьому значна частина з них (близько 40% – особи з 3 групою інвалідності) не потребує спеціальної адаптації робочого місця. Проте, на сьогодні лише 16% працездатних осіб з інвалідністю залучені до ринку праці, і лише 16% вакансій є доступними для них.

Як зазначають у дослідженні, це однією численною групою, що потребує підтримки, є внутрішньо переміщені особи (ВПО), які офіційно становлять близько 12% населення (понад 4,6 млн). Проте, фактична їх кількість є меншою через непоновлення реєстрації після повернення чи виїзду за кордон. Низький рівень звернень безробітних ВПО до центрів зайнятості (лише 7% у 2024 році) свідчить про необхідність покращення доступності та довіри до державних послуг.

Ситуація на ринку праці є вкрай напруженою: 63% підприємств у 2024 році відчували труднощі з підбором персоналу, особливо кваліфікованого. Єдиним сектором зі зростанням зайнятості є державне управління та оборона (23,8% зайнятого населення), що пояснюється мобілізацією. В інших галузях спостерігається скорочення, зокрема у промисловості (-37%) та соціальній сфері (-11%).

У відповідь на ці виклики у 2025 році заплановано низку реформ у сферах соціального страхування, підтримки вразливих груп, зокрема ветеранів та осіб з інвалідністю, а також оновлення трудового законодавства.

Нагадаємо, вже до 2100 року кількість українців може зменшитися до 15,2 млн осіб. Також за найбільш негативним сценарієм на теренах країни залишиться менше ніж 10 млн осіб. 

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Теги: демографічна криза Україна пенсія

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