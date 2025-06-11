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Пенсійний фонд закрив інформацію про пенсії Януковича та Азарова, аби не допустити... «порушення громадського порядку»

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Віталій Тараненко
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Пенсійний фонд закрив інформацію про пенсії Януковича та Азарова, аби не допустити... «порушення громадського порядку»
З кінця зими 2014 року Віктор Янукович та Микола Азаров живуть у Росії
фото з відкритих джерел

Попри скаргу журналістів до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Пенсійний фонд відмовив у відповіді на запит

Пенсійний фонд України вважає, що надання інформації про суми виплачених конкретним особам пенсій «створюватиме нелегітимне очікування суспільства щодо поширення інформації про всіх або будь-кого із одержувачів пенсійних виплат». Про це повідомила заступниця голови правління ПФ Ірина Ковпашко у відповіді секретаріату Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, якому поскаржився «Главком».

Ще у березні 2025 року редакція звернулася із запитом до керівництва Пенсійного фонду з проханням оприлюднити суми виплачених пенсій громадянам, які займали в країні високі посади. Зокрема, «Главком» цікавився виплатами стосовно 14 колишніх топпосадовців, більша частина з яких втекла з України і, щонайменше, останніх десять років осіли за кордоном, у тому числі і в Росії. У переліку запитуваних осіб:

  • експрезидент Віктор Янукович,
  • колишній прем’єр-міністр Микола Азаров,
  • народний депутат кількох скликань від Партії регіонів Олександр Єфремов,
  • ексголова Верховної Ради Володимир Рибак,
  • народний депутат кількох скликань від Партії регіонів Володимир Олійник,
  • колишня міністерка охорони здоров’я Раїса Богатирьова,
  • колишній голова Антимонопольного комітету Олексій Костусєв,
  • ексміністр освіти і науки Дмитро Табачник,
  • колишня заступниця глави адміністрації президента, ексрадниця Януковича Ганна Герман,
  • колишній заступник секретаря РНБО Володимир Сівкович,
  • екснардеп від Партії регіонів Юрій Іванющенко,
  • колишній міністр оборони Павло Лебедєв,
  • народний депутат кількох скликань від Партії регіонів Володимир Колесніченко,
  • колишній голова Конституційного суду Олександр Тупицький.

Перша відмова ПФ на запит «Главкома» надійшла наприкінці березня і звучала так: «Розголошення цієї інформації може завдати цим особам істотної шкоди, зокрема, у формі психологічного тиску, створення напруженої, ворожої, образливої атмосфери, що може спричинити негативні наслідки для їх життя та здоров’я, а шкода від оприлюднення конфіденційної інформації переважатиме суспільний інтерес в її отриманні».

Після вказаної відмови «Главком» поскаржився на дії ПФ Уповноваженому Верховної Ради з прав людини. Однак це виявилося безрезультатно. Заступниця голови правління Пенсійного фонду Ірина Ковпашко наголосила, що виплата пенсії за рахунок коштів Пенсійного фонду України не може вважатися використанням бюджетних коштів. При цьому посадовиця перерахувала джерела наповнення ПФ.

За її даними, в Україні 10,3 млн осіб отримують пенсії. З них 816 тис. осіб  одержують пенсійні виплати, що фінансуються з державного бюджету, у тому числі 641,3 тис. осіб – пенсію, відповідно до закону про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб, 22,5 тис. осіб – пенсію, відповідно до закону про державну службу.

Крім цього, керівництво Пенсійного фонду, відмовляючи у відповіді на запит «Главкома», заявило, що у них відсутня інформація про наявність актуальної суспільної дискусії, яка ведеться у засобах масової інформації, парламенті чи місцевій раді щодо предмету інформаційного запиту.

Пенсійний фонд закрив інформацію про пенсії Януковича та Азарова, аби не допустити... «порушення громадського порядку» фото 1
Пенсійний фонд закрив інформацію про пенсії Януковича та Азарова, аби не допустити... «порушення громадського порядку» фото 2
Пенсійний фонд закрив інформацію про пенсії Януковича та Азарова, аби не допустити... «порушення громадського порядку» фото 3
Пенсійний фонд закрив інформацію про пенсії Януковича та Азарова, аби не допустити... «порушення громадського порядку» фото 4

«Також, на думку Пенсійного фонду України, надання інформації про суми виплачених конкретним особам пенсій створюватиме нелегітимне очікування суспільства щодо поширення інформації про всіх або будь-кого із одержувачів пенсійних виплат, до яких можуть належати військовослужбовці, працівники правоохоронних органів тощо. Наслідком може стати дестабілізація відносин у суспільстві, створення підґрунтя для порушення громадського порядку», – ідеться у відповіді голови правління Пенсійного фонду Ірина Ковпашко.

Раніше із судових матеріалів «Главком» дізнався про розмір пенсії Раїси Богатирьової. Станом на березень 2025 року, вона отримувала пенсію за віком у розмірі 21,8 тис. грн, але добивалася перерахунку у бік підвищення. Натомість Феміда відмовила у задоволенні позову Богатирьової до управління Пенсійного фонду.

Разом із тим, з відкритих реєстрів «Главком» витягнув важливу інформацію про пенсію Миколи Азарова. Як виявилося, з 1 квітня 2015 року Головне управління Пенсійного фонду у Києві припинило виплачувати пенсію колишньому топпосадовцю. Причина – недотримання вимог Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій, відповідно до закону про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.

21 грудня 2015 року  Печерський райсуд арештував пенсію Миколи Азарова із забороною Пенсійному фонду нараховувати кошти. Про арешт клопотав слідчий генпрокуратури у рамках кримінального провадження щодо розкрадання 220 млн грн бюджетних грошей. У цій справі Азарову було оголошено підозру після Революції гідності.

На момент накладення арешту пенсія Миколи Азарова складала 17,25 тис. грн щомісяця. Розмір його пенсії регулювався законом про статус народного депутата. На арештованих двох банківських рахунках Азарова лежало 199,5 тис. грн і 2,37 млн грн.

Суди тривали п’ять років – до березня 2021 року. Азаров пройшов п’ять судових інстанцій: Подільський районний суд Києва, Київський апеляційний адміністративний суд, Верховний суд, Окружний адміністративний суд Києва і Шостий апеляційний адміністративний суд. Лише Подільський райсуд зобов’язав Пенсійний фонд відновити пенсійні виплати Азарову. Решта судів вимагали у «пенсійників» розглянути заяви представника експрем’єра про поновлення виплати пенсії. Наразі невідомо, чи Пенсійний фонд України відновив пенсійні виплати колишньому очільнику уряду Миколі Азарову.

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Теги: бюджет гроші суд Пенсійний фонд Раїса Богатирьова Микола Азаров Віктор Янукович пенсія війна

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