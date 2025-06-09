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Кількість працюючих пенсіонерів у Німеччині сягла рекорду

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Кількість працюючих пенсіонерів у Німеччині сягла рекорду
Велика частина пенсіонерів у Німеччині продожує працювати
фото із відкритих джерел

Деякі німці продовжують працювати добровільно, інші – через брак коштів

У Німеччині дедалі більше пенсіонерів продовжують працювати, попри досягнення пенсійного віку. Згідно з даними Федерального статистичного відомства, торік понад 1,1 млн людей віком від 67 років залишалися зайнятими – це на 51 тис. більше, ніж у 2023 році, і більше, ніж будь-коли. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bild.

Порівняно з 2004 роком, кількість літніх людей, що працюють, збільшилася в чотири рази (тоді їх було всього 288 тис.), попри те, що загальна кількість пенсіонерів зросла незначно – з 19,6 до 21,4 млн.

Деякі продовжують працювати добровільно, інші – через брак коштів. Багато пенсіонерів змушені підробляти, щоби збільшити свої скромні доходи. Дехто навіть після 67 років працює на повній ставці.

Нещодавно генсек ХДС Карстен Ліннеманн викликав критику, заявивши у ток-шоу на телеканалі ARD, що пенсіонери в Німеччині працюють надто мало. Новий уряд не хоче змушувати їх працювати, але прагне підвищити продуктивність праці через можливість так званої активної пенсії: ті, хто досяг пенсійного віку та добровільно продовжує працювати, зможуть отримувати до 2000 євро на місяць без сплати податків. Також планується покращити можливості підробітку для одержувачів пенсій з нагоди втрати годувальника.

Лідер партії BSW Сара Вагенкнехт звинуватила Ліннеманна у «знущанні з пенсіонерів». «Сьогодні працює стільки пенсіонерів, скільки ніколи раніше», – сказала Вагенкнехт журналу Stern. За її словами, зростання кількості працюючих людей похилого віку – це не тільки наслідок бажання залишатися активними, але часто й вимушений захід через низькі пенсії.

Ліннеманн не вперше викликає обговорення своїми пропозиціями щодо підвищення продуктивності праці в Німеччині. В одному інтерв'ю він закликав громадян докладати зусиль для збереження добробуту країни: «Наш добробут, наші системи соціального забезпечення, а також функціонування нашої країни залежать від того, наскільки ми продуктивні. Баланс між роботою і особистим життям – це непогано».

Нагадаємо, людина у Німеччині із зарплатою 3500 євро брутто після 45 років роботи отримає пенсію близько 1570 євро на місяць. Якщо зарплата 2500 євро брутто, пенсія становитиме приблизно 1120 євро. Часто цих сум не вистачає, щоб почуватися фінансово впевнено у старості. 

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Теги: пенсіонери Німеччина зарплата пенсія втрати

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