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У яких країнах Європи найпізніше виходять на пенсію: статистика

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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У яких країнах Європи найпізніше виходять на пенсію: статистика
Данія встановила пенсійний рекорд у Європі
фото із відкритих джерел

Копенгаген нещодавно збільшив вік виходу на пенсію до 70 років, що є найвищим показником у Європі

Данія стала лідером із пенсійного віку серед країн «Великої двадцятки» та Євросоюзу, підвищивши його до 70 років. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Euronews.

Революційне рішення Данії 

Парламент Данії нещодавно ухвалив закон, відповідно до якого пенсійний вік у країні має сягнути позначки у 70 років, що є найвищим показником серед усіх держав Європи. За ухвалення закону проголосував 81 депутат, проти висловився 21 законодавець.

«Документ передбачає, що до 2040 року пенсійний вік у Данії сягне 70 років. У цьому віці виходитимуть на пенсію всі, хто народився після 31 грудня 1970 року», – йдеться у повідомленні.

Журналісти нагадують, що від 2006 року Данія прив'язала офіційний пенсійний вік до очікуваної тривалості життя та переглядала його кожні п'ять років. Нині він становить 67 років, у 2030 році зросте до 68-ми, у 2035-му – до 69-ти років. Зазначається, що середня тривалість життя у Данії становить 79 років. 

Яка ситуація у решті країн Європи

Разом із Данією ще 14 держав пішли на підвищення віку виходу на пенсію. При цьому в третині цих країн зміни торкнулися насамперед жінок.

У більшості країн стандартний пенсійний вік становить 65 років як для чоловіків, так і для жінок. Однак у ряді держав він вищий: наприклад, в Австралії, Греції та Нідерландах він становить 67 років. Нижчий пенсійний вік зафіксовано у Швеції – 63 роки, Словаччині та Франції – 64 роки. В Індії базовий вік виходу на пенсію – 60 років, однак він може змінюватись залежно від регіону та сфери діяльності.

У яких країнах Європи найпізніше виходять на пенсію: статистика фото 1

У деяких країнах пенсійний вік відрізняється для чоловіків та жінок. Так, у Туреччині чоловіки виходять на пенсію у 60 років, жінки – у 58, у Польщі – відповідно 65 та 60. Подібна практика поширена також у лавах латиноамериканських країн.

Підвищення пенсійного віку торкнулося ще третини країн G20 та ЄС. У Бельгії, Німеччині, Іспанії та Словенії після завершення реформ він становитиме 67 років, в Індонезії, Латвії та Литві – 65. У Китаї пенсійний вік буде збільшений до 63 років для чоловіків та до 55-58 років для жінок.

Деякі країни вирішили підняти пенсійний вік лише для жінок, щоб зрівняти їх із чоловіками. Це стосується Австрії, Румунії, Хорватії та Швейцарії, де цей показник становить 65 років. У Болгарії вік підвищують для обох статей, прагнучи уніфікації лише на рівні 65 років.

До слова, до 2070 року в Україні пенсіонерів стане більше, ніж працездатних. Аналітики попереджають про складну демографічну ситуацію в Україні. За прогнозами ООН, якщо не буде вжито дієвих політичних заходів, населення країни скоротиться до 32 млн осіб до 2050 року. Паралельно відбуватиметься значне старіння нації: вже у 2070 році кількість людей віком 60+ (11,1 млн) перевищить число працездатного населення (18-59 років) – 10,9 млн. 

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Теги: Данія пенсія населення

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