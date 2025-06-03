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Одіозна депутатка і олімпійська чемпіонка вважає, що росіяни мають фінансові переваги перед американцями

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Одіозна депутатка і олімпійська чемпіонка вважає, що росіяни мають фінансові переваги перед американцями
Родніна відмовилася підтвердити, що у Росії жити вигідніше, ніж у США

Родніна 13 років прожила в США, де нині мешкає її 39-річна донька, яка має американське громадянство

Радянська фігуристка, триразова олімпійська чемпіонка (1972, 1976, 1980 роки), а нині одіозна депутат Держдуми РФ Ірина Родніна, у розмові з пропагандистами висловилася про зарплати в Росії та США, а також розповіла про те, які фінансові переваги начебто є у росіян. Про це повідомляє «Главком».

Нагадаємо, що Родніна 13 років прожила в США, де нині мешкає її 39-річна донька Олена Міньковська, яка має американське громадянство.

«Порівняння зарплат Росії та США? Їх не треба порівнювати. Якщо взяти зарплату американця, то треба відразу відняти медичну страховку, яка в середньому за місяць коштує близько 2 тисяч доларів. Далі йде страховка на машину, яка значно дорожча, страховка на житло. Якщо ми зробимо всі відрахування, плюс податок не 13%, а 24% з прогресією. В Америці дитячі садки, всі інші принади та п'яте-десяте – платне. Це просто голі цифри. Там сума зарплати незрівнянна із витратами. А у нас навіть у пенсіонерів, хоч пенсія і менша порівняно зі США, є безкоштовний проїзд. У нас вони не оподатковуються на квартиру, якщо вона у твоїй власності, на дачу чи заміський будинок, на 6 соток землі та гараж. Це вже шалені гроші», – сказала Родніна.

Ще вона розповіла, що у Росії можна придбати товари зі знижкою

«А ще в Росії безкоштовне медичне обслуговування, медикаменти та багато товарів зі знижкою. Для пенсіонерів із певного віку є пільги на оплату ЖКГ. Ми вважаємо, що пільги так і мають бути, але якщо все підсумовувати, то виходить значно більше за ту пенсію, яку пенсіонер отримує на руки», – заявила Родніна.

Разом з тим вона відмовилася підтвердити, що у Росії жити вигідніше, ніж у США.

«Так я не говоритиму. Вигідно жити, коли ти маєш гарний достаток – будь-де. З грошима жити скрізь нормально, але щоб ці гроші заробляти, треба мати освіту і працювати», – заявила одіозна депутатка.

Як повідомлялося, російська ковзанярка Ксенія Коржова, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, лайкала дописи на підтримку війни.

Зазначається, що Коржова лайкнула в Instagram чотири дописи на підтримку російської агресії довіреної особи диктатора Володимира Путіна гімнаста Микити Нагорного.

Нагорний потрапив під санкції України, Канади, США, Великої Британіє, Європейського Союзу за підтримку російської агресії проти України.

Коржова, зокрема, лайкнула дописи з Путіним, російськими військовослужбовцями та російською військовою організацією «Юнармія».

Нагадаємо, до участі у відбірному турнірі Олімпіади було допущено чотирьох російських фігуристів (два основних і два запасні): Петро Гуменник, Аделія Петросян, Владислав Дікіджі та Аліна Горбачева.

Натомість, втратили шанс поїхати на Олімпіаду росіяни, які підтримували війну і про яких писав «Главком» – у парному катанні були заявлені Анастасія Мішина та Олександр Галлямов; у танцях на льоду – Олександра Степанова та Іван Букін.

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Теги: США Державна Дума росія пенсія пропаганда

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