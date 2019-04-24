  1. Головна
  2. Главком-ТВ

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Главком-ТВ

    Екс-посол розповів про зміни у Вірменії з прем’єрством Пашиняна

    • Розсилка
    <span>Прем&rsquo;єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян</span> - Екс-посол розповів про зміни у Вірменії з прем’єрством Пашиняна
    Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян

    Що вдалося зробити прем'єру Ніколу Пашиняну за кілька місяців роботи?

    Сьогодні, 24 квітня, в прес-центрі ІА «Главком» відбулась прес-конференція на тему: «Вірменський кейс». Що вдалося заробити Пашиняну?»

    Надзвичайний і Повноважний Посол України у Вірменії (1996-2001), (2005-2010) Олександр Божко проаналізував, як змінилася Вірменія за часів оновленої влади, що вдалося зробити прем'єру Ніколу Пашиняну.

    Читайте також

    А також, з якими труднощами він стикається та чи є певні зрушення у питанні врегулювання конфлікту у Нагірному Карабасі.

    Раніше прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян сказав, що Україна і Росія друзі для його країни, а прямої відповіді щодо анексованого Криму він не дав.

    9 грудня у Вірменії пройшли позачергові парламентські вибори. Перемогу здобув блок в.о. прем'єр-міністра Нікола Пашиняна «Мій крок», який набрав 70,43% голосів. Також в законодавчий орган пройшли партії «Процвітаюча Вірменія (8,27% голосів) і «Освічена Вірменія» (6,37% голосів).

    Раніше дипломат Олександр Божко, посол України у Вірменії (1996-2001), (2005-2010) попередив, що під час формування уряду Вірменії Пашинян відчує кадровий голод.

     Читайте також: 
    Тріумф Пашиняна. Головні виклики для Вірменії
    Читайте також
    Вірменія уряд Нікол Пашинян
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ