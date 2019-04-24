Екс-посол розповів про зміни у Вірменії з прем’єрством Пашиняна



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Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян

Що вдалося зробити прем'єру Ніколу Пашиняну за кілька місяців роботи?

Сьогодні, 24 квітня, в прес-центрі ІА «Главком» відбулась прес-конференція на тему: «Вірменський кейс». Що вдалося заробити Пашиняну?»

Надзвичайний і Повноважний Посол України у Вірменії (1996-2001), (2005-2010) Олександр Божко проаналізував, як змінилася Вірменія за часів оновленої влади, що вдалося зробити прем'єру Ніколу Пашиняну.

А також, з якими труднощами він стикається та чи є певні зрушення у питанні врегулювання конфлікту у Нагірному Карабасі.

Раніше прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян сказав, що Україна і Росія друзі для його країни, а прямої відповіді щодо анексованого Криму він не дав.

9 грудня у Вірменії пройшли позачергові парламентські вибори. Перемогу здобув блок в.о. прем'єр-міністра Нікола Пашиняна «Мій крок», який набрав 70,43% голосів. Також в законодавчий орган пройшли партії «Процвітаюча Вірменія (8,27% голосів) і «Освічена Вірменія» (6,37% голосів).

Раніше дипломат Олександр Божко, посол України у Вірменії (1996-2001), (2005-2010) попередив, що під час формування уряду Вірменії Пашинян відчує кадровий голод.