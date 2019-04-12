Експерт розповіла, як може скластися доля українських бранців Кремля в контексті десанкційних дій в Раді Європи



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Близькі полонених розповіли, в яких умовах перебувають українські політв’язні

Таміла Ташева, координатор правозахисної ініціативи «Крим SOS».

Людмила Шумкова, тітка Олександра Шумкова – солдата Збройних сил України, якого російський суд засудив до чотирьох років загального режиму за участь у «Правому секторі».

Олена Глушко, політемігрант, правозахисниця, подруга Дениса Бахолдіна, громадянина РФ, засудженого російським судом до 3 років 6 місяців загального режиму за участь у «Правому секторі».

Сьогодні, 12 квітня, в прес-центрі ІА «Главком» відбулась прес-конференція на тему: «Доля українських бранців Кремля в контексті десанкційних дій в Раді Європи».Запрошені гості:Учасники прес-конференції висловили свою позицію щодо можливого послаблення Німеччиною санкційного тиску на Російську Федерацію.Також розповіли, в яких умовах перебувають українські політв’язні і як швидко зростає їхня кількість. І чи можливе повернення російської делегації до Парламентської асамблеї Ради Європи?Експерт розповіла, чи може наважитися Німеччина на скасування санкцій проти РФ. І, зрештою, до чого може призвести загравання Берліну з Москвою та як це позначиться на долях українців, які заґратовані в Росії за політичними статтями.