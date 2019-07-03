Експерти-міжнародники розповіли, якою буде світова політика у липні

Експерти-міжнародники розповіли, якою буде світова політика у липнітрансляція
Експерти проаналізували засідання парламентської асамблеї ОБСЄ і неформальну зустріч глав зовнішньополітичних відомств держав-членів ОБСЄСьогодні, 3 липня, в прес-центрі ІА «Главком» Інститут світової політики провів пресконференцію на тему «Світова політика в липні 2019 року».
Запрошені гості:
- Євген Магда, директор Інституту світової політики;
- Наталія Іщенко, заступник директора ІСП;
- Микола Бєлєсков, заступник директора ІСП.
В рамках пресконференції були проаналізовані наступні питання: відносини РФ-Білорусь та які виклики наразі існують для України в цьому контексті.
Експерти проаналізували засідання парламентської асамблеї ОБСЄ і неформальну зустріч глав зовнішньополітичних відомств держав-членів ОБСЄ.
Крім того, цього місяця відбудуться дострокові вибори до парламенту Греції. Також із ключових подій липня: відміна саміту Сербія-Косово в Парижі; обрання лідера Консервативної партії Великої Британії та загострення протиріч між США і Іраном.