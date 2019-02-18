Експерти розповіли про виборчі права переселенців та мешканців окупованих територій трансляція



Розсилка ВІДПРАВИТИ

З якими перешкодами стикаються виборці, які проживають не за місцем реєстрації або не мають зареєстрованого місця проживання?

Сьогодні, 18 лютого, у прес-центрі інформаційно-аналітичного агентства «Главком» відбулась прес-конференція «Основні тенденції в реалізації виборчих прав ВПО та мешканців тимчасово окупованих територій».

Запрошені гості:

Тетяна Дурнєва (ГО «Громадський холдинг «Група впливу»);

Олександра Дворецька (БФ «Восток - SOS»);

Анастасія Одінцова (БФ «Право на Захист»);

Валерія Вершиніна (Програма «Радник з питань ВПО», Stabilization Support Services).

Трансляцію дивіться тут:

На виборах президента України, що відбудуться 31 березня, внутрішньо переміщені особи та мешканці тимчасово окупованих територій можуть скористатися спрощеною процедурою тимчасової зміни місця голосування без зміни виборчої адреси й проголосувати.

Чимало осіб уже звернулися у відділи ведення Державного реєстру виборців й отримали посвідчення про зміну місця голосування. Водночас деякі високі посадові особи висловлюють сумніви в доцільності існування спрощеної процедури, говорячи про можливість фальсифікацій.

Отже, учасники прес-конференції відповіли на низку важливих питань: