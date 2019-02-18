Експерти розповіли про виборчі права переселенців та мешканців окупованих територій

Експерти розповіли про виборчі права переселенців та мешканців окупованих територійтрансляція
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З якими перешкодами стикаються виборці, які проживають не за місцем реєстрації або не мають зареєстрованого місця проживання?
Сьогодні, 18 лютого, у прес-центрі інформаційно-аналітичного агентства «Главком» відбулась прес-конференція «Основні тенденції в реалізації виборчих прав ВПО та мешканців тимчасово окупованих територій».
Запрошені гості:
- Тетяна Дурнєва (ГО «Громадський холдинг «Група впливу»);
- Олександра Дворецька (БФ «Восток - SOS»);
- Анастасія Одінцова (БФ «Право на Захист»);
- Валерія Вершиніна (Програма «Радник з питань ВПО», Stabilization Support Services).
Трансляцію дивіться тут:
На виборах президента України, що відбудуться 31 березня, внутрішньо переміщені особи та мешканці тимчасово окупованих територій можуть скористатися спрощеною процедурою тимчасової зміни місця голосування без зміни виборчої адреси й проголосувати.
Чимало осіб уже звернулися у відділи ведення Державного реєстру виборців й отримали посвідчення про зміну місця голосування. Водночас деякі високі посадові особи висловлюють сумніви в доцільності існування спрощеної процедури, говорячи про можливість фальсифікацій.
Отже, учасники прес-конференції відповіли на низку важливих питань:
- - Чи обґрунтовані ризики суттєвих фальсифікацій з голосами виборців з тимчасово окупованих територій? Як політики маніпулюють цифрами?
- - Яка динаміка зміни місця голосування у розрізі регіонів та постійної виборчої адреси виборців?
- - Скільком громадянам вже відмовлено в зміні місця голосування?
- - З якими перешкодами стикаються виборці, які проживають не за місцем реєстрації або не мають зареєстрованого місця проживання?
- - Моніторинг перетину лінії зіткнення та результати опитування громадян щодо участі у виборах.