Першому голові СБУ Євгену Марчуку – 75. Думки колег

Марчук був 6-м прем'єр-міністрм України

Євгену Марчуку, який 1991 року став першим головою Служби безпеки України, виповнилося 75 років. Редакція газети «День» підготувала підбірку думок, вражень і привітань людей, яких доля пов’язувала з Марчуком на різних етапах і в різних обставинах. Євген Марчук був 6-м прем'єр-міністрм України (керував урядом: 6 березня 1995



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Марчук був 6-м прем'єр-міністрм України

Євгену Марчуку, який 1991 року став першим головою Служби безпеки України, виповнилося 75 років.

Редакція газети «День» підготувала підбірку думок, вражень і привітань людей, яких доля пов’язувала з Марчуком на різних етапах і в різних обставинах.

Євген Марчук був 6-м прем'єр-міністрм України (керував урядом: 6 березня 1995 (до 8 червня 1995 року - виконуючий обов'язки прем'єр-міністра) — 27 травня 1996), генерал армії України, кандидат юридичних наук.

6 листопада 1991 року Марчук був призначений Верховною Радою України першим Головою Служби безпеки України (1991–1994).

1999 року був призначений секретарем Ради національної безпеки і оборони України.

З червня 2003 р. по вересень 2004 р. — міністр оборони України. За час перебування на цій посаді брав участь у врегулюванні конфлікту щодо острова Тузла.