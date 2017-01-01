Підсумки року. Україна без сексизму 2017 (прес-конференція)

Учасники прес-конференції розкажуть, яких успіхів за два місяці досягла всеукраїнська кампанія «Україна без сексизму»

Сьогодні, 21 грудня, об 11:00 в прес-центрі «Главком» відбудеться прес-конференція в рамках міні проекту «Підсумки року» на тему: «Україна без сексизму 2017» Запрошені гості: Олександра Голуб, голова Ліги захисту прав жінок; Юлія Макарова, координатор проекту; Сергій Літвінов, кандидат соціологічних наук,



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Учасники прес-конференції розкажуть, яких успіхів за два місяці досягла всеукраїнська кампанія «Україна без сексизму»

Сьогодні, 21 грудня, об 11:00 в прес-центрі «Главком» відбудеться прес-конференція в рамках міні проекту «Підсумки року» на тему: «Україна без сексизму 2017»

Запрошені гості:

Олександра Голуб, голова Ліги захисту прав жінок;

Юлія Макарова, координатор проекту;

Сергій Літвінов, кандидат соціологічних наук, заступник директора Інституту соціальних технологій «Соціополіс».

Учасники прес-конференції розкажуть, яких успіхів за два місяці досягла всеукраїнська кампанія «Україна без сексизму», як вдалося до неї підключити регіональних активістів та політиків, чим різняться типи сексистського контенту в рекламі, у ЗМІ та в публічній сфері, а також озвучать тенденції поширення в Україні цього негативного явища.

Трансляцію дивіться тут: