  1. Головна
  2. Главком-ТВ
    Главком-ТВ

    Підсумки року. Україна без сексизму 2017 (прес-конференція)

    Учасники прес-конференції розкажуть, яких успіхів за два місяці досягла всеукраїнська кампанія «Україна без сексизму»
    Сьогодні, 21 грудня, об 11:00 в прес-центрі «Главком» відбудеться прес-конференція в рамках міні проекту «Підсумки року» на тему: «Україна без сексизму 2017» Запрошені гості: Олександра Голуб, голова Ліги захисту прав жінок; Юлія Макарова, координатор проекту; Сергій Літвінов, кандидат соціологічних наук,
    • 21 Грудня, 10:59
    • Розсилка

    Учасники прес-конференції розкажуть, яких успіхів за два місяці досягла всеукраїнська кампанія «Україна без сексизму»

    Сьогодні, 21 грудня, об 11:00 в прес-центрі «Главком» відбудеться прес-конференція в рамках міні проекту «Підсумки року» на тему: «Україна без сексизму 2017»

    Запрошені гості:

    • Олександра Голуб, голова Ліги захисту прав жінок;
    • Юлія Макарова, координатор проекту;
    • Сергій Літвінов, кандидат соціологічних наук, заступник директора Інституту соціальних технологій «Соціополіс».

    Учасники прес-конференції розкажуть, яких успіхів за два місяці досягла всеукраїнська кампанія «Україна без сексизму», як вдалося до неї підключити регіональних активістів та політиків, чим різняться типи сексистського контенту в рекламі, у ЗМІ та в публічній сфері, а також озвучать тенденції поширення в Україні цього негативного явища.

    Трансляцію дивіться тут: 

    Читайте також
    Україна права людини
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ