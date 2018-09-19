Правозахисники розповіли про екстраординарні порушення прав людини на Донбасі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На Донбасі продовжують порушувати права людини

Експерти презентували доповідь «Про втрати цивільного населення, руйнування житла та інфраструктури внаслідок війни на сході в Україні»

Сьогодні, 19 вересня о 12.00 у прес-центрі «Главкома» відбулась прес-конференція на тему: «Екстраординарні порушення прав людини в ході збройного конфлікту на сході України у 2014-2018 рр. та Міжнародний кримінальний суд».

Правозахисники розказали про грубі порушення прав людини, вчинені в ході збройного конфлікту на Донбасі.

Учасники:

• Євген Захаров, директор ГО «Харківська правозахисна група» (ХПГ)

• Геннадій Щербак, директор ГО «Мирний берег»

ХПГ та «Мирний берег» підготували подання до Міжнародного кримінального суду, в якому узагальнили зібрану інформацію про злочини, скоєні в ході воєнного конфлікту на Донбасі, та обґрунтовують можливість кваліфікації цих діянь як злочинів проти людяності або воєнних злочинів за статтями 7 та 8 Римського статуту Міжнародного кримінального суду.

Мова йде про такі злочинні діяння:

– вбивства (позасудові страти, катування, що призвели до смерті, убивства цивільних осіб в ході нападів – із стрілецької зброї, на блок-постах тощо);

– напади на незахищені цивільні об’єкти, що не є воєнними цілями;

– завдання смерті та каліцтва цивільного населення внаслідок атак на цивільні об’єкти;

– застосування методів ведення війни, які є невибірковими за своєю суттю (обстріли, вибухи, міни, розтяжки та інші);

– використання присутності цивільних осіб або інших охоронюваних осіб як «живих щитів»;

– ув'язнення або інше жорстоке позбавлення фізичної свободи;

– сексуальне та гендерне обумовлене насильство;

– посягання на людську гідність.

Учасники конференції навели кількісні та якісні показники, які характеризують масштаб та розповсюдження цих злочинів. Вони також презентували доповідь «Про втрати цивільного населення, руйнування житла та інфраструктури внаслідок війни на сході в Україні».

Подивитись прес-конференцію ви можете тут: