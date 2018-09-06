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    У «Главкомі» презентували книгу про перших українських переселенців у Канаді

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    У «Главкомі» презентували книгу про перших українських переселенців у Канаді

    Трилогія «Сини Землі» видавалась в Канаді у 1939-1955 рр. та 1973-1974 рр. кількатисячними накладами

    Сьогодні, 6 вересня, у прес-центрі ІА «Главком» відбулась презентація книги «Сини Землі».

    Запрошені гості:

    • голова Київського Богоявленського Ставропігійного Братства, проф. Олександр Саган;
    • директор видавництва «Світ Знань» Сергій Маслаков;
    • канд. філол.наук, мол.наук.співробітник Ін-ту укр. мови НАН України Людмила Колесник;
    • письменник, заслужений діяч мистецтв України Василь Фольварочний.
    Трансляцію презентації можна подивитись тут: 

    Київське Богоявленське Ставропігійне Братство та видавництво «Світ Знань», за підтримки посольства Канади в Україні, видрукувало тритомний роман Іллі Киріяка «Сини Землі».

    Цей художньо-соціальний твір присвячений життю та праці перших переселенців з України до Канади. Книга ілюстрована картинами знаменитого канадійського художника українського походження В.Курилика (серія «Піонери»).

    Трилогія «Сини Землі» видавалась в Канаді у 1939-1955 рр. та 1973-1974 рр. кількатисячними накладами. У 1955 р. було здійснено переклад англійською.

    «Сини землі» – це найбільший твір і найвизначніший в українській літературі Канади не тільки за розміром, але й за мистецькою красою і силою.

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