У «Главкомі» презентували книгу про перших українських переселенців у Канаді трансляція



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Трилогія «Сини Землі» видавалась в Канаді у 1939-1955 рр. та 1973-1974 рр. кількатисячними накладами

Сьогодні, 6 вересня, у прес-центрі ІА «Главком» відбулась презентація книги «Сини Землі».

Запрошені гості:

голова Київського Богоявленського Ставропігійного Братства, проф. Олександр Саган;

директор видавництва «Світ Знань» Сергій Маслаков;

канд. філол.наук, мол.наук.співробітник Ін-ту укр. мови НАН України Людмила Колесник;

письменник, заслужений діяч мистецтв України Василь Фольварочний.

Трансляцію презентації можна подивитись тут:

Київське Богоявленське Ставропігійне Братство та видавництво «Світ Знань», за підтримки посольства Канади в Україні, видрукувало тритомний роман Іллі Киріяка «Сини Землі».

Цей художньо-соціальний твір присвячений життю та праці перших переселенців з України до Канади. Книга ілюстрована картинами знаменитого канадійського художника українського походження В.Курилика (серія «Піонери»).

Трилогія «Сини Землі» видавалась в Канаді у 1939-1955 рр. та 1973-1974 рр. кількатисячними накладами. У 1955 р. було здійснено переклад англійською.

«Сини землі» – це найбільший твір і найвизначніший в українській літературі Канади не тільки за розміром, але й за мистецькою красою і силою.