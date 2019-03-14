У «Главкомі» презентували посібник для ЗМІ «Міжнародні стандарти прав людини. Журналістика»



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Експерти розказали про проблему недотримання журналістами міжнародних стандартів прав людини під час підготовки своїх матеріалів

Сьогодні, 14 березня, у прес-центрі ІА «Главком» відбулась прес-конференція на тему: «Міжнародні стандарти прав людини. Журналістика».

Запрошені гості:

Валерія Лутковська, співзасновниця Українського інституту прав людини, Уповноважений ВРУ з прав людини (2012-2018);

Олександр Сушко, виконавчий директор Фонду «Відродження»;

Суліма Марія, телеканал Інтер;

Ольга Василевська, телеканал 1+1.

Учасники прес-конференції розказали про проблему недотримання журналістами міжнародних стандартів прав людини під час підготовки своїх матеріалів та пояснили, яке законодавство порушують працівники ЗМІ

Також експерти презентували посібник для журналістів «Міжнародні стандарти прав людини. Журналістика».

Трансляцію прес-конференції дивіться тут: