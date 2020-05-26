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    Українка, яка не мала маски, роздяглася та одягла власні труси на голову (відео)

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    Українка, яка не мала маски, роздяглася та одягла власні труси на голову (відео)

    Відвідувачка прийшла без засобів захисту і одягла на голову труси, коли її попросили надіти захисну маску

    Незвичайний випадок стався у столичному відділенні «Нової пошти». Туди завітала клієнтка, яка не мала захисної маски на обличчі.

    Працівники відділення попросили відвідувачку одягнути маску, але жінка зняла штани, нижню білизну і потім одягла труси собі на голову.

    Відповідне відео опублікував телеканал Магнолія ТВ в Instagram.

    Увага! Присутня ненормативна лексика!

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    Публикация от Магнолія-ТВ (неофіційно) (@magnolia.tv)


    До слова, медики назвали найпростіший спосіб дезінфекції маски.
    скандал
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