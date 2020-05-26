Українка, яка не мала маски, роздяглася та одягла власні труси на голову (відео)
Відвідувачка прийшла без засобів захисту і одягла на голову труси, коли її попросили надіти захисну маску
Незвичайний випадок стався у столичному відділенні «Нової пошти». Туди завітала клієнтка, яка не мала захисної маски на обличчі.
Працівники відділення попросили відвідувачку одягнути маску, але жінка зняла штани, нижню білизну і потім одягла труси собі на голову.
Відповідне відео опублікував телеканал Магнолія ТВ в Instagram.
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