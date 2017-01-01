Австралійський депутат освідчився своєму коханцю під час дебатів в парламенті

«Ці дебати стали саундтреком до наших стосунків», - сказав Тім Вілсон

Австралійський парламентар Тім Вілсон привселюдно освідчився своєму партнерові Райану Патріку Болгеру. Це сталося під час дебатів про узаконення одностатевих шлюбів в країні. Як пише The Huffington Post, насправді 37-річний Тім і 33-річний Райан заручені вже дев'ять років. Але після того, як Верхня палата австралійського



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«Ці дебати стали саундтреком до наших стосунків», - сказав Тім Вілсон

Австралійський парламентар Тім Вілсон привселюдно освідчився своєму партнерові Райану Патріку Болгеру. Це сталося під час дебатів про узаконення одностатевих шлюбів в країні.

Як пише The Huffington Post, насправді 37-річний Тім і 33-річний Райан заручені вже дев'ять років. Але після того, як Верхня палата австралійського парламенту схвалила законодавство, яке передбачає легалізацію одностатевих шлюбів, у чоловіків з'явився шанс нарешті зіграти справжнє весілля.

«Ці дебати стали саундтреком до наших стосунків», - сказав політик.

«У моїй першій промові я визначив наш зв'язок обручками, котрі є в нас на пальцях лівої руки. Вони - відповідь на питання, яке нам не можна (було)задавати. Тож залишилась лише одна річ, яку потрібно зробити. Райане Патріку Болгер, ти одружишся зі мною?», – запитав Вілсон.

Райан, який працює вчителем, відповів «Так» під гучні аплодисменти присутніх.

Джерело: Табло ID