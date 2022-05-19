Для села Мощун на Київщині буде розроблено новий генплан

Загалом у Київській області зруйновано понад чотири тисячі житлових будинків

Для звільненого від російських окупантів села Мощун у Макарівській громаді на Київщині визначили дорожню карту роботи над його генеральним планом. Наразі готуються документи для його оприлюднення та проведення громадського обговорення.

Про це повідомляє у Facebook заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

«Село зазнало серйозних руйнувань в наслідок бойових дій та потроху оговтується після їх завершення. Тиждень тому місцеві мешканці просили поновити транспортне сполучення з Києвом – автобуси вже на маршруті. Так само тривають роботи й з відновлення електропостачання, в процесі і робота над поверненням Інтернету. Але головне – це відновлення житла», – написав Тимошенко за результатами відвідин населених пунктів Київщини.

Він також повідомив, що загалом у Київській області зруйновано понад 4 тисячі житлових будинків у 46 громадах з 69. Найбільше руйнувань у Бучанській, Ірпінській, Гостомельській, Бородянській, Макарівській, Великодимерській та Пісківській громадах.

У селі Андріївка знищено 74 житлові будинки, ще 274 потребують ремонту, а 43 родини потребують тимчасового житла. Окупанти зруйнували дитячий садок, а в школі облаштували свій штаб. Зараз в Андріївці розпочато поточний ремонт покрівель в 50 приватних будинках. Відновлено газо- та електропостачання, частково є зв’язок та інтернет.

У Мотижині зруйновано 15 будинків, ще 40 – пошкоджені й потребують ремонту. Від російського снаряду постраждав Мотижинський ліцей, який працював понад 50 років.

«Навчальний заклад пошкоджений на двох поверхах, кілька навчальних кабінетів повністю знищені. Зробимо все необхідне, щоб учням тут було ще комфортніше, ніж до появи окупантів і вони могли прийти сюди з початком нового навчального року», – розповів Тимошенко.

Раніше він повідомляв, що на Київщині вже завершується відновлення енергопостачання. Замість 60 запланованих днів, роботи тривали 45. Російські окупанти пошкодили 10 тис. км електроліній. Вартість робіт з відновлення мереж склала 300 млн грн.