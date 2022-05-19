Глава МЗС Німеччини назвала ще одну зброю росіян у війні з Україною

Бербок звинуватила Росію у використанні блокади експорту зерна з України як зброю війни

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок вважає, що Росія воює проти України не тільки бомбами і ракетами. Не менш смертоносною зброєю є загроза голоду в світі. Про це повідомляє ZDF.

Бербок звинуватила Росію у використанні блокади експорту зерна з України як зброю війни. «Блокуючи українські порти, руйнуючи силоси, дороги і залізниці, і особливо поля фермерів, Росія почала зернову війну, яка підживлює глобальну продовольчу кризу», – сказав Бербок під час зустрічі міністрів закордонних справ в ООН в Нью-Йорку.

Вона додала, що Росія веде війну не тільки за допомогою танків, ракет і бомб.

«Росія веде цю війну іншим страшним, але більш тихим зброєю: голодом і поневіряннями», – додала Бербок.

Нагадаємо, Світовий банк виділить $30 млрд на подолання світової продовольчої кризи.

За останнім даними, росіяни вивезли з тимчасово окупованих територій України 500 тисяч тонн зерна, а також десятки тисяч тонн соняшникові олії, сотні кілограмів овочів і вкрали в українських аграріїв сільгосптехніку.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що деякі країни хотіли купити зерно, яке Росія вкрала в України.

Також відомо, що Росія може викрасти з окупованих регіонів України зерна на $450 млн.