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    Французького актора Жерара Депардьє звинуватили у зґвалтуванні

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    Французького актора Жерара Депардьє звинуватили у зґвалтуванні

    Депардьє «категорично заперечує причетність до будь-яких зґвалтувань і домагань»

    Перше розслідування було припинено прокуратурою в 2020 році до того, як справу було порушено слідчим суддею.

    Про це пише Le Figaro.

    72-річного актора французького кіно Жерара Депардьє 16 грудня звинуватили в зґвалтуванні та сексуальному насильстві, які він нібито здійснив улітку 2018 року щодо молодої актриси. Актор заперечує всі звинувачення.

    Скаргу вже втретє подала акторка й танцівниця, яка в 2018 році стверджувала, що зґвалтування сталося в паризькій квартирі актора.

    Дівчина, ім'я якої не називають, розповіла, що Депардьє зґвалтував її та сексуально домагався, коли вона прийшла до нього на неформальну репетицію театральної постановки. За словами 22-річної акторки, перший інцидент стався 7 серпня, другий — 13 серпня 2018 року.

    Саме тоді вона повідомила до поліції. Розслідуванням зайнялася прокуратура Парижа, проте справу закрили. Натомість дівчина подала нову скаргу. Справу наново відкрили ще у грудні 2020 року, проте повідомили про це лише зараз.

    Теги: прокуратура кіно розслідування актор зґвалтування
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