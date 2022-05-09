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    День Перемоги перетворився у Росії на День Війни

    • Ян Валетов

      Український російськомовний письменник, лауреат Інтерпрескон-2009, за роман «Нічия Земля» лауреат «Зоряного моста»-2009

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    Немає більше у росіян Дня Перемоги - День Перемоги перетворився у Росії на День Війни
    Немає більше у росіян Дня Перемоги
    фото з відкритих джерел

    Чи можуть російські нацисти мати право святкувати перемогу над німецькими нацистами?

    Мовою оригіналу

    России удалось невозможное: превратить символ мира, праздник мира – День Победы – в День Войны. В «можем повторить» день.

    Бесноватая упоротая банда убийц, мародеров и насильников, пляшущая на костях метвецов вместе с группой поддержки в 80%, с символами Z и V наперевес, не может вызывать у всего цивилизованного мира ничего, кроме страха, брезгливости и неприятия.

    Единственная значимая победа недоимперии, которую они неустанно празднуют с 45-го, становится символом новой войны, войны с народом, отдавшим миллионы жизней за победу над нацизмом. С народом, понесшим самые большие потери в той войне.

    Интересно, узнает ли российское общество сколько граждан России сейчас гниет по украинским полям и посадкам? А если узнает, возмутится ли, озаботится ли? Или наплюет, как плевало всегда?

    И еще вопрос...

    Могут ли русские нацисты иметь право праздновать победу над нацистами немецкими, прямыми наследниками которых рашисты являются?

    Я думаю – нет.

    Не их это праздник теперь. Не их.

    Нет больше у россиян Дня Победы.

    Совести, чести, гражданского мужества и ума у большинства тоже нет.

    Все потеряли, если и имели когда-то.

    Остался гангренозный путинизм души, геббельсизм мышления и прогрессирующий соловьев головного мозга.

    Могут праздновать победу над здравым смыслом, но они не помнят, что такое здравый смысл.

    Когда ты умер, всем близким и знакомым тяжело, а тебе уже пофиг.

    Тоже самое, когда ты идиот.

    Джерело: блог Яна Валетова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: День Перемоги росія окупанти історія війна путінський режим Друга світова війна Україна окупація #stoprussia
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    День Перемоги перетворився у Росії на День Війни