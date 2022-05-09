День Перемоги перетворився у Росії на День Війни
Чи можуть російські нацисти мати право святкувати перемогу над німецькими нацистами?
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России удалось невозможное: превратить символ мира, праздник мира – День Победы – в День Войны. В «можем повторить» день.
Бесноватая упоротая банда убийц, мародеров и насильников, пляшущая на костях метвецов вместе с группой поддержки в 80%, с символами Z и V наперевес, не может вызывать у всего цивилизованного мира ничего, кроме страха, брезгливости и неприятия.
Единственная значимая победа недоимперии, которую они неустанно празднуют с 45-го, становится символом новой войны, войны с народом, отдавшим миллионы жизней за победу над нацизмом. С народом, понесшим самые большие потери в той войне.
Интересно, узнает ли российское общество сколько граждан России сейчас гниет по украинским полям и посадкам? А если узнает, возмутится ли, озаботится ли? Или наплюет, как плевало всегда?
И еще вопрос...
Могут ли русские нацисты иметь право праздновать победу над нацистами немецкими, прямыми наследниками которых рашисты являются?
Я думаю – нет.
Не их это праздник теперь. Не их.
Нет больше у россиян Дня Победы.
Совести, чести, гражданского мужества и ума у большинства тоже нет.
Все потеряли, если и имели когда-то.
Остался гангренозный путинизм души, геббельсизм мышления и прогрессирующий соловьев головного мозга.
Могут праздновать победу над здравым смыслом, но они не помнят, что такое здравый смысл.
Когда ты умер, всем близким и знакомым тяжело, а тебе уже пофиг.
Тоже самое, когда ты идиот.
Джерело: блог Яна Валетова