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    Події в Україні

    Прем’єр-міністр Канади Трюдо несподівано приїхав у Ірпінь (фото)

    Трюдо приїхав, щоб на власні очі побачити все те жахіття, яке вчинили з містом російські окупанти - Прем’єр-міністр Канади Трюдо несподівано приїхав у Ірпінь (фото)
    Трюдо приїхав, щоб на власні очі побачити все те жахіття, яке вчинили з містом російські окупанти
    фото: Олександр Маркушин/Telegram

    Приїзд Трюдо в Україну ніде не анонсувався

    Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо 8 травня приїхав в Ірпінь. Про це повідомив міський голова Олександр Маркушин.

    За його словами, Трюдо приїхав, щоб на власні очі побачити все те жахіття, яке вчинили з містом російські окупанти. І, звісно, був шокований. Адже він побачив спаленими та вщент зруйнованими не військові об’єкти, а домівки ірпінчан, які ще недавно раділи життю і мали свої плани на майбутнє.

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    Прем’єр-міністр Канади Трюдо несподівано приїхав у Ірпінь (фото)
    Прем’єр-міністр Канади Трюдо несподівано приїхав у Ірпінь (фото)

    «Щиро дякую пану Трюдо за ту підтримку, яку сьогодні надає Канада Україні. Віримо у подальшу співпрацю наших країн і щодо відбудови українських міст після нашої перемоги. Сподіваюся на підтримку пана Джастіна Трюдо в організації зусиль української діаспори в Канаді щодо відбудови об‘єктів інфраструктури в Ірпені. З відповідними офіційними листами Ірпінь звернеться вже найближчим часом», – повідомив Олександр Маркушин.

    Зазначимо, приїзд Трюдо в Україну ніде не анонсувався.

    Нагадаємо, Палата громад парламенту Канади визнала злочини РФ в Україні геноцидом. У постанові, за яку канадські депутати проголосували одноголосно, сказано, що систематичність воєнних злочинів путінського режиму в Україні є головною ознакою геноциду місцевого населення.

    Перед цим Байден вперше назвав геноцидом дії Кремля в Україні. Згодом він пояснив, чому назвав дії рашистів в Україні геноцидом.

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    Теги: росія окупанти геноцид Канада війна військові Ірпінь Україна міст населення окупація #stoprussia
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    Прем’єр-міністр Канади Трюдо несподівано приїхав у Ірпінь (фото)