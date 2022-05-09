Путін поклав гвоздики до стел Києва та Одеси, які обстрілює ракетами (відео)
При цьому останніми днями проводився масований ракетний удар по Одесі
Президент Росії Володимир Путін вкотре підкреслив власний цинізм та дволикість. В мережі з'явилися кадри, де російський диктатор покладає квіти до стел міст-героїв Другої світової війни, серед яких Київ та Одеса.
При цьому останніми днями проводився масований ракетний удар по Одесі.
Президент Росії виступив на параді з нагоди чергової річниці «Великої перемоги». Більшість виступу на параді, присвяченому річниці завершенню бойових дій у Європі в рамках Другої світової війни, Володимир Путін присвятив нинішній війні, яку його режим проводить на території України.
Втім, про жодну перемогу на фронтах російсько-української війни, навіть про «звільнення Маріуполя», президент Росії не згадав.
Від початку повномасштабного вторгнення Росії на українську територію у Київській області зруйновано понад 4 тис. житлових будинків: приватних і багатоповерхових. Руйнування зафіксовано у 46 з 69 громад Київської області (66,7%).
Також 9 травня росіяни завдали ракетного удару по інфраструктурі Одеської області з території тимчасово окупованого Криму. За офіційною інформацією оперативного командування «Південь», по Одещині було завдано удару чотирма ракетами типу «Онікс» з ракетного комплексу «Бастіон» в Криму.