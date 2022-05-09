Путін поклав гвоздики до стел Києва та Одеси, які обстрілює ракетами (відео)

Весь цинізм Путіна в одному кадрі

При цьому останніми днями проводився масований ракетний удар по Одесі

Президент Росії Володимир Путін вкотре підкреслив власний цинізм та дволикість. В мережі з'явилися кадри, де російський диктатор покладає квіти до стел міст-героїв Другої світової війни, серед яких Київ та Одеса.

При цьому останніми днями проводився масований ракетний удар по Одесі.

Президент Росії виступив на параді з нагоди чергової річниці «Великої перемоги». Більшість виступу на параді, присвяченому річниці завершенню бойових дій у Європі в рамках Другої світової війни, Володимир Путін присвятив нинішній війні, яку його режим проводить на території України.

Втім, про жодну перемогу на фронтах російсько-української війни, навіть про «звільнення Маріуполя», президент Росії не згадав.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії на українську територію у Київській області зруйновано понад 4 тис. житлових будинків: приватних і багатоповерхових. Руйнування зафіксовано у 46 з 69 громад Київської області (66,7%).

Також 9 травня росіяни завдали ракетного удару по інфраструктурі Одеської області з території тимчасово окупованого Криму. За офіційною інформацією оперативного командування «Південь», по Одещині було завдано удару чотирма ракетами типу «Онікс» з ракетного комплексу «Бастіон» в Криму.

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