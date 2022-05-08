Зеленський та Трюдо провели перемовини у Києві (фото)

Канада завжди буде стояти пліч-о-пліч з Україною, зазначив Трюдо

Після візиту до зруйнованого росіянами Ірпеня канадський прем'єр-міністр Джастін Трюдо приїхав до Києва та зустрівся із українським президентом Володимиром Зеленським. Про це Зеленський повідомив на своїй сторінці у Telegram.

Зеленський наголосив, що Канада – серед лідерів підтримки України у боротьбі за демократію та свободу, та подякував Трюдо за допомогу українському народу.

«Канада серед лідерів підтримки України у боротьбі за власну свободу. Те, що прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо сьогодні поруч з українським народом, для нас багато значить. Вірю, спільними зусиллями нам вдасться подолати всі виклики», – наголосив український президент.

ВІн також опублікував фото із зустрічі з Трюдо.

Трюдо, комнентуючи свій візит до України, зауважив, що його країна «завжди буде стояти пліч-о-пліч з Україною».

Під час візиту прем’єр Канади знову підняв прапор своєї країни над її дипломатичним представництвом у столиці України.

«Цей прапор був спущений 13 лютого, і ми дійсно раді знову підняти його над канадським посольством. Посол повертається, посольство знову буде відкрите. Думаю, це свідчення того, наскільки сильними та стійкими виявилися українці, які змогли захистити своє місто і продовжити боротьбу за свою мову, культуру, ідентичність і країну. Те, що канадський флаг знову майоріє на вулицями Києва – це ще один символ сили та солідарності канадців та українців та того, що ми залишаємося з ними», – сказав він, спілкуючись із пресою.

I’m in Ukraine with @cafreeland and @melaniejoly today. We’re here to show our support for Ukraine and its people. Our message to President @ZelenskyyUa and Ukrainians is this: Canada will always stand shoulder to shoulder with Ukraine. More to come on our visit. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) May 8, 2022

Нагадаємо, у неділю, 8 травня, у знищеному РФ Ірпені перебував канадський прем'єр-міністр Джастін Трюдо. Його супроводжують міністерка закордонних справ Мелані Жолі та віцепрем’єрка, міністерка фінансів Христя Фріланд. Після побаченого Трюдо був шокований руйнуваннями, яких завдали російські війська під час окупації.

Зазначимо, приїзд Трюдо в Україну ніде не анонсувався.

Нагадаємо, Палата громад парламенту Канади визнала злочини РФ в Україні геноцидом. У постанові, за яку канадські депутати проголосували одноголосно, сказано, що систематичність воєнних злочинів путінського режиму в Україні є головною ознакою геноциду місцевого населення.

Перед цим Байден вперше назвав геноцидом дії Кремля в Україні. Згодом він пояснив, чому назвав дії рашистів в Україні геноцидом.

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