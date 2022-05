Зеленський та Трюдо провели перемовини у Києві (фото)

Після візиту до зруйнованого росіянами Ірпеня канадський прем'єр-міністр Джастін Трюдо приїхав до Києва та зустрівся із українським президентом Володимиром Зеленським. Про це Зеленський повідомив на своїй сторінці у Telegram.

Зеленський наголосив, що Канада – серед лідерів підтримки України у боротьбі за демократію та свободу, та подякував Трюдо за допомогу українському народу.

«Канада серед лідерів підтримки України у боротьбі за власну свободу. Те, що прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо сьогодні поруч з українським народом, для нас багато значить. Вірю, спільними зусиллями нам вдасться подолати всі виклики», – наголосив український президент.

ВІн також опублікував фото із зустрічі з Трюдо.

Трюдо, комнентуючи свій візит до України, зауважив, що його країна «завжди буде стояти пліч-о-пліч з Україною».

Під час візиту прем’єр Канади знову підняв прапор своєї країни над її дипломатичним представництвом у столиці України.

«Цей прапор був спущений 13 лютого, і ми дійсно раді знову підняти його над канадським посольством. Посол повертається, посольство знову буде відкрите. Думаю, це свідчення того, наскільки сильними та стійкими виявилися українці, які змогли захистити своє місто і продовжити боротьбу за свою мову, культуру, ідентичність і країну. Те, що канадський флаг знову майоріє на вулицями Києва – це ще один символ сили та солідарності канадців та українців та того, що ми залишаємося з ними», – сказав він, спілкуючись із пресою.

I’m in Ukraine with @cafreeland and @melaniejoly today. We’re here to show our support for Ukraine and its people. Our message to President @ZelenskyyUa and Ukrainians is this: Canada will always stand shoulder to shoulder with Ukraine. More to come on our visit.