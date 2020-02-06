Експерти розповіли, як потрібно вибирати оливки



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Плоди оливкового дерева мають безліч корисних властивостей

Вживання всього декількох оливок в день знижує рівень холестерину, а також благотворно впливає на серцево-судинну і травну системи

У четвер, 6 лютого, на «Інтері» вийшов випуск «Корисної програми» про оливки. Ці унікальні плоди давно перестали вважатися екзотичною закускою і оселилися в наших холодильниках незалежно від свят. Не дивно, адже в одній маленькій оливці міститься не менше 100 корисних речовин! У студії ток-шоу ведучий Олександр Лук'яненко і експерти програми розібралися, як правильно вибирати плоди, чим оливки відрізняються від маслин і чим цей продукт корисний для нашого організму.

«Оливки і маслини - це плоди одного дерева, зібрані в різний час і по-різному приготовані, - розповідає Олександр Лук'яненко. - Колір оливок змінюється в міру дозрівання. Зібрані в жовтні - зелені, в листопаді - білі, в грудні - чорні, а в січні плоди вже сухі і мляві. Свіжозібрані оливки не годяться в їжу: занадто гіркі. Для того, щоб вони стали їстівними, оливки консервують в розсолі або морській солі. До речі, понад 90% світового врожаю оливок використовується для виготовлення масла. І тільки 10% відбірних оливок підходить для консервування».

Плоди оливкового дерева мають безліч корисних властивостей. Вживання всього декількох оливок в день знижує рівень холестерину, а також благотворно впливає на серцево-судинну і травну системи.

«Оливки - це цінне джерело вітамінів і мінералів, - вважає дієтолог Ольга Безугла. - В їх плодах багато білків, які є базовим елементом для зміцнення м'язів. Вітаміни С, Е, В - потужні антиоксиданти, серед іншого забезпечують профілактику онкологічних захворювань. Пектини допомагають організму позбавлятися від токсинів, а мінерали - фосфор, калій і залізо - відповідають за підтримання належного рівня гемоглобіну в крові. Але варто пам'ятати про те, що оливки - продукт консервований і містять багато солі. Найкраще вони поєднуються з зеленими листовими овочами, помідорами, м'якими сирами. Також оливки гарні як компонент класичних середземноморських салатів».

На що слід звертати увагу при виборі оливок?

Олена Куликова, голова Всеукраїнської асоціації з питань прав споживачів «Споживча довіра»:

1. Віддавайте перевагу оливкам натуральної консервації. Такий товар вважається найбільш якісним і найчастіше продається в скляній тарі. Обов'язкові умови: розсіл у банці повинен бути прозорим, без помутніння, а плоди - пружними, цільними і без плям. Якщо ви помітили осад в розсолі або нерівномірний колір оливок в банці - краще такий продукт не купувати.

2. Уважно вивчіть банку з оливками. Якщо на поверхні є іржа і вм'ятини - відставте її в сторону. Шкідливі і токсичні речовини, які входять до складу упаковки, можуть потрапити в сам продукт.

3. Перед покупкою дивіться на маркування від виробника. Оптимальний термін зберігання оливок - від 8-ми місяців до 2-х років.

4. Найсмачнішими і насиченими за смаком вважаються оливки з кісточкою. Консервовані плоди без кісточки найкраще підходять для салатів.

5. Звертайте увагу на колір і калібр плодів - щоб оливки були однакового розміру. Зелені оливки повинні бути однорідного зеленого забарвлення. А ось натуральні чорні оливки не бувають повністю чорними, у них неоднорідна поверхня: з одного боку - темніше, з іншого - світліше, червоніше. Чорні оливки можуть підробляти, підфарбовуючи барвниками на основі заліза.