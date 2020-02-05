Столичні чиновники звітують про зменшення кількості отруєнь у Києві



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Більшість отруєнь пов’язана із вживанням шаурми

Протягом 2019 року у Києві знизилась кількість спалахів інфекційних захворювань. При цьому переважна кількість захворювань на гострі кишкові інфекції та сальмонельоз, зареєстрованих у 2018-2019 роках, пов’язані із вживанням шаурми, придбаної в малих архітектурних формах. Про це розповів сьогодні на розширеному засіданні Колегії Київської міської державної адміністрації начальник Головного управління Держпродспоживслужби в місті Києві Олег Рубан.

«Спільно із департаментами та іншими структурними підрозділами КМДА торік ми досягли позитиву у сфері безпеки життєдіяльності киян. Завдяки цій співпраці не допущено до реалізації в Києві небезпечної продукції, споживання якої могло спричинити шкоду життю чи здоров’ю людей, на суму понад 6 млн грн. З них харчових продуктів на майже 6 млн грн, а нехарчової (дитячі іграшки, мийні засоби тощо) – на 104 тис. грн. Забезпечено стабільну санітарно-епідемічну ситуацію. Зареєстровано лише 6 спалахів інфекційних захворювань серед населення, поширення яких не було допущено. Так само зменшились випадки інфекційних захворювань, спільних для людей і тварин (зареєстровано тільки 2 випадки сказу серед тварин)», – наголосив Олег Рубан.

За його інформацією, для локалізації та ліквідації спалахів інфекційних захворювань і випадків ботулізму Головним управлінням вжито заходи реагування, відповідно до вимог законодавства про харчові продукти, а матеріали направлені до правоохоронних органів.

Також згідно із планом протиепізоотичних заходів проти основних заразних хвороб тварин торік у столиці проводили діагностичні дослідження тварин на заразні хвороби, профілактичні щеплення проти сибірки, сказу, лептоспірозу, чуми, гепатиту, ентериту, парвовірозу, трихофітії та ветеринарно-санітарні обробки. Головним управлінням спільно з Об’єднанням ветеринарної медицини в м. Києві за підтримки районних державних адміністрацій триває безкоштовне щеплення тварин проти сказу.

«У сфері безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини особливе занепокоєння викликає порушення вимог законодавства про харчові продукти операторами ринку харчових продуктів, які надають послуги з організації харчування в закладах дошкільної і загальної середньої освіти. Спеціалістами Головного управління протягом 2019 року проведено 450 інспектувань у столичних закладах освіти та постачальників харчових продуктів. За фактами встановлених порушень застосовано: 435 приписів про усунення цих порушень, 64 рішення про тимчасове припинення виробництва та/або обігу харчових продуктів, 45 рішень про знищення, відкликання та/або вилучення з обігу харчових продуктів», – повідомив Рубан.

Він також зазначив, що активізовано співпрацю Головного управління із Департаментом освіти і науки КМДА щодо контролю за організацією якісного та безпечного харчування в київських закладах освіти.

За рішенням Колегії, профільним столичним працівникам доручено забезпечити належний контроль за організацією харчування дітей. Зокрема, забезпечити складання тендерної документації для закупівлі харчових продуктів та надання послуг з харчування дітей, із врахуванням обов’язкової вимоги щодо наявності у постачальників експлуатаційного дозволу або державної реєстрації потужності з виробництва та/або обігу харчових продуктів, впровадження постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР).