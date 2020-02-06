Міністр юстиції пропонує обладнати індивідуальні спортзали для заможних арештантів у СІЗО



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Денис Малюська вважає, якщо людина має гроші, то їй можна дозволити у в'язниці краще харчування, холодильник, індивідуальний спортзал, поліпшені умови

В Україні можуть з'явитися приватні в'язниці з поліпшеними умовами

Міністр юстиції Денис Малюська в інтерв’ю «Главкому» розповів, що забезпечені люди готові платити за кращі умови у в’язниці.

За словами міністра, «поки люди не мають вироків і лише підозрюються, вони невинуваті».

«Чому б не дозволити окремим громадянам купувати собі краще харчування, мати холодильник, індивідуальний спортзал, поліпшені умови? Чому ні, якщо вони готові платити? Ми з радістю можемо дозволити це», - вважає урядовець.

Малюська наголосив, що його ідея полягає у тому, що «приватний інвестор будує установу з поліпшеними умовами за свої кошти, потім бере гроші з тих, хто бажає перебувати в ньому».«А ми забезпечимо охорону і дотримання режиму. Це власне і вся ідея», - розповів посадовець.

Урядовець зазначив, що для початку в порядку експерименту держава профінансує створення «якихось платних камер підвищеного комфорту, щоб показати, що ця ідея працює». «А після цього залучимо приватних інвесторів», - пообіцяв Малюська.

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