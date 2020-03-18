Епіцентр коронавірусу. Як в Чернівцях дотримуються карантину (відео)



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Не всі чернівецькі підприємці вчасно закрили свої заклади Скріншот з відео

У Чернівцях наразі офіційно підтверджено 10 із 14 випадків захворювання на Covid-19 в Україні

З вівторка, 17 березня, через пандемію коронавірусу в українських містах закрили усі заклади, крім продуктових магазинів, аптек та заправок.

Не винятком стали Чернівці, де наразі офіційно підтверджено 10 із 14 випадків захворювання на Covid-19 в Україні.

Зокрема, в області інфіковано дітей віком 10 років, рік і десять місяців та шість місяців. У Чернівецькій ОДА заявили, що діти почувають себе добре. Температури, лихоманки та пневмонії у них немає.

Журналісти місцевого видання «Чернівецький промінь» показали, як у місті діють запроваджені владою обмеження. Як видно у сюжеті, не всі підприємці вчасно закрили свої заклади.

До слова, мати померлої 16 березня у Чернівцях жінки, яка не дочекалась результатів на наявність коронавірусу, стверджує, що донці невчасно надали допомогу.

Зазначимо, що з середи, 18 березня, у Чернівцях буде повністю зупинено роботу громадського транспорту у зв’язку зі спалахом коронавірусу Covid-19.