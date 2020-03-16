У лікарні Чернівців померла жінка з підозрою на Covid-19



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У Чернівецькій ОДА стверджують, що смерть жінки настала внаслідок важкої супутньої неврологічної патології, не пов'язаної з проявами коронавірусної інфекції

Напередодні у жінки взяли аналізи на наявність коронавірусу, результати ще немає

У понеділок, 16 березня, в інфекційному відділенні Чернівецької обласної клінічної лікарні близько 19:00 померла жінка, яка перебувала на стаціонарному лікуванні з підозрою на Covid-19.

Про це повідомили у пресслужбі Чернівеької ОДА.

Зазначається, що смерть настала внаслідок важкої супутньої неврологічної патології, не пов'язаної з проявами коронавірусної інфекції.

«Напередодні у жінки взяли аналізи на наявність Covid-19, результати очікуємо найближчим часом», - зазначили в облдержадміністрації.

Як відомо, у мешканця Чернівців, який нещодавно повернувся з Італії та став першим інфікованим коронавірусом в Україні, останній проведений тест на коронавірус дав негативний результат.

Нагадаємо, 3 березня в Україні зафіксовано першу людину, інфіковану короновірусом. Чоловік повернувся з Італії та відчув себе зле. Його було ізольовано у медичному закладі, де він і лікувався усі ці дні.

Станом на вечір 16 березня в Україні відомо про сім випадків зараження коронавірусом, один із них летальний – 13 березня від коронавірусу померла 71-річна пацієнтка з Радомишля на Житомирщині.

Ще два випадки зафіксовано у Києві.

Нагадаємо, 17 березня РНБО може оголосити надзвичайни стан по всій Україні.

До слова, з 12 березня по 3 квітня в Україні запроваджено карантин для запобігання поширенню коронавірусу.

З 17 березня Україна закриває пункти пропуску через державний кордон для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення на два тижні.