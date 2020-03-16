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    Здоров'я

    У лікарні Чернівців померла жінка з підозрою на Covid-19

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    У Чернівецькій ОДА стверджують, що&nbsp;смерть жінки настала внаслідок важкої супутньої неврологічної патології, не пов'язаної з проявами коронавірусної інфекції - У лікарні Чернівців померла жінка з підозрою на Covid-19
    У Чернівецькій ОДА стверджують, що смерть жінки настала внаслідок важкої супутньої неврологічної патології, не пов'язаної з проявами коронавірусної інфекції

    Напередодні у жінки взяли аналізи на наявність коронавірусу, результати ще немає

    У понеділок, 16 березня, в інфекційному відділенні Чернівецької обласної клінічної лікарні близько 19:00 померла жінка, яка перебувала на стаціонарному лікуванні з підозрою на Covid-19.

    Про це повідомили у пресслужбі Чернівеької ОДА.

    Зазначається, що смерть настала внаслідок важкої супутньої неврологічної патології, не пов'язаної з проявами коронавірусної інфекції.

    «Напередодні у жінки взяли аналізи на наявність Covid-19, результати очікуємо найближчим часом», - зазначили в облдержадміністрації.

    Як відомо, у мешканця Чернівців, який нещодавно повернувся з Італії та став першим інфікованим коронавірусом в Україні, останній проведений тест на коронавірус дав негативний результат.

    Нагадаємо, 3 березня в Україні зафіксовано першу людину, інфіковану короновірусом. Чоловік повернувся з Італії та відчув себе зле. Його було ізольовано у медичному закладі, де він і лікувався усі ці дні. 

    Станом на вечір 16 березня  в Україні відомо про сім випадків зараження коронавірусом, один із них летальний – 13 березня від коронавірусу померла 71-річна пацієнтка з Радомишля на Житомирщині.

    Ще два випадки зафіксовано у Києві.

    Нагадаємо, 17 березня РНБО може оголосити надзвичайни стан по всій Україні.

    До слова, з 12 березня по 3 квітня в Україні запроваджено карантин для запобігання поширенню коронавірусу.

    З 17 березня Україна закриває пункти пропуску через державний кордон для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення на два тижні.

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