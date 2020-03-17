В Україні зафіксовано сім нових випадків інфікування на коронавірус



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Станом на 20:00 17 березня в Україні лабораторно підтверджено 14 випадків COVID-19, з них два летальних

В Україні зафіксовано сім нових випадків інфікування на коронавірус. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Станом на 20:00 17 березня в Україні лабораторно підтверджено 14 випадків Covid-19, з них два летальних.

За результатами дослідження вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров’я України отримано 14 позитивних результатів на COVID-19: Чернівецька (10), Житомирська (1), Київська (1) області та м. Київ (2).

Із виявлених сьогодні:

Київська область (один) - 44-річний чоловік, що був закордоном;

Чернівецька область (шестеро) - 33-річна жінка (летальний), особи віком 31, 10, 18 років, двоє дітей віком рік і десять місяців та шість місяців. Усі з них є контактними особами раніше підтвердженого випадку.

Як повідомлялось, уряд України ухвалив рішення щодо обмеження пасажирських перевезень на території України для запобігання поширенню коронавірусу до 3 квітня. Постановою запроваджена заборона залізничного, авіа- та автобусного міжміських та міжобласних пасажирських перевезень, а також роботи метрополітенів.

Нагадаємо, з 12 березня по 3 квітня в Україні запроваджено карантин для запобігання поширенню коронавірусу.

До речі, Україна отримає один мільйон швидких тестів на коронавірус вже цієї суботи, 21 березня.