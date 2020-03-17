Не дочекалася результатів на коронавірус: мати померлої у Чернівцях жінки обурена діями лікарів



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Чернівецькі лікарі поставили діагноз жінці – епілептичний приступ, якого в неї в житті жодного разу не було, стверджує мати померлої

Жінка вважає, що її доньці невчасно надали допомогу

Мати померлої 16 березня у Чернівцях жінки, яка не дочекалась результатів на наявність коронавірусу, стверджує, що донці невчасно надали допомогу. І можливо, це б дозволило уникнути трагічних наслідків.

Вона написала листа до редакції «Першого Буковинського».

Жінка обурена діями лікарів і просить журналістів надати розголосу цій ситуації.

Лист матері померлої жінки:

«Тетяні було 33… Без мами лишилося двоє дітей… Я вважаю, що мою доньку можна було врятувати, якби вчасно і в повному обсязі була надана перша допомога…

У неї була супутня неврологічна патологія – пухлина біля центрального стовбура головного мозку (кавернозна ангіома продовгуватого мозку). У жовтні 2016 року її прооперували в Києві успішно, останнім часом почувала себе нормально.

7 березня у Тетяни піднялася температура. Вона думала, що це звичайне ГРВІ. 2 дні не проходило і вони викликали з Вашківців лікаря. Проконсультувавшись, призначили антибіотики, стало знову гірше. 13 березня поїхала у Вашківці, зробила знімок – там двостороння пневмонія. Розуміючи з чоловіком, що автомобіль швидкої у їхньому селі скоро розпадеться, поїхали одразу ж до обласної лікарні самі ввечері у п’ятницю, 13 березня. У відділенні пульмонології на них визвірилися, мовляв, чого прийшли без направлення. Послухали і сказали, що хрипів немає, а на знімку – все добре.

Відтак, на приймальному їх нікуди не направили більше і вони поїхали додому. Покійна мала фармацевтичну освіту і розуміла, що її стан почав погіршуватися. Тому вирішила перейти на сильніший антибіотик. Однак вночі почала задихатися і вранці 14 березня в суботу їй викликали сільську швидку.

Ця швидка ледве доїхала до Чернівців, оскільки вона тиждень на ремонті, а тиждень працює. Одразу ж Тетяну направили в інфекційне відділення з підозрою на коронавірус. Дівчина з приймального покою йшла туди пішки, бо крісло каталки не знайшли. Підключили систему. Пізніше в неї почався судомний приступ – через невчасно надану медичну допомогу й інтоксикацію організму.

Можливо, лікарі не звернули увагу, що під час видалення пухлини їй капали сильні антибіотики і організм має резистентність до слабких. В інфекційному відділенні стан погіршувався. Інтоксикація і постійна субфебрильна температура викликали судоми. Жінка втратила свідомість в понеділок близько 17:00 вечора. Кнопки виклику у боксах не працюють і хтозна, скільки вона там лежала, поки її знайшли. Реанімаційні заходи результату вже не дали – в 19.20 Тетяни не стало…

Лікарі поставили діагноз – епілептичний приступ, якого в неї в житті жодного разу не було. Нам відомо, що лікарі не могли знайти вен – через це не докапували розчини, бо голка виходила з вени. Чомусь не робили венорезекцію (вивід вени під ключицю), щоб повноцінно провести дезінтоксикаційну і антибактеріальну терапію, як і рекомендовано при вірусних пневмоніях», - йдеться у відкритому листі.

Натомість смерть пацієнтки в Чернівецькій ОДА пояснили тим, що вона страждала на велику кількість хвороб. І через супутні хвороби, які в неї загострилися, померла.

Ввечері 17 березня у МОЗ підтвердили, що у померлої жінки все ж виявили коронавірус.

«Главком» готовий опублікувати позицію медиків на відкритий лист мешканки Буковини.

Нагадаємо, в Україні у вівторок зафіксовано сім нових випадків інфікування на коронавірус. Таким чином станом на 20:00 17 березня в Україні лабораторно підтверджено 14 випадків Covid-19, з них два летальних.

До речі, Україна отримає один мільйон швидких тестів на коронавірус вже цієї суботи, 21 березня.