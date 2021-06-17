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    На Одещині над морем утворився смерч (відео)

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    Поблизу узбережжя Чорноморська утворився смерч - На Одещині над морем утворився смерч (відео)
    Поблизу узбережжя Чорноморська утворився смерч
    Фото: із відкритих джерел

    Велетенський смерч утворився прямо у Чорному морі

    В Одеській області поблизу узбережжя Чорноморська помітили смерч, який утворився посеред Чорного моря. Про це повідомляють очевидці у соцмережах.

    На відео, яке записали очевидці, видно, що велетенський смерч утворився прямо у Чорному морі.

    Поруч зі смерчем проходить вантажне судно. На завтра в Одеській області оголосили штормове попередження.

    Зазначимо, напередодні Одесу накрила шалена злива. Автівку поліцейських забрав потік води (відео).

    Як відомо, в Україні увесь тиждень вирує негода. Так, у Запоріжжі днями смерч пошматував будинки.

    У Кіровоградській області в кількох населених пунктах випав великий град, який пошкодив урожай на городах.

    Полтавщина долучилася до регіонів, де розгулялися буревій, шквальний вітер та злива. По області періщили сильні дощі з градом. У Полтаві після удару блискавки загорівся будинок на Першотравневому проспекті.

    Раніше у Чернівцях випав град, розміром із перепелині яйця. Також у місті пройшла гроза. Величезний град випав також у Харкові.

    Читайте також: Нищівні зливи, затоплені будинки, град: в Україні вирує негода (відео)
    Теги: вітер негода буревій
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    На Одещині над морем утворився смерч (відео)