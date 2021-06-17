На Одещині над морем утворився смерч (відео)

Велетенський смерч утворився прямо у Чорному морі

В Одеській області поблизу узбережжя Чорноморська помітили смерч, який утворився посеред Чорного моря. Про це повідомляють очевидці у соцмережах.

На відео, яке записали очевидці, видно, що велетенський смерч утворився прямо у Чорному морі.

Поруч зі смерчем проходить вантажне судно. На завтра в Одеській області оголосили штормове попередження.

Зазначимо, напередодні Одесу накрила шалена злива. Автівку поліцейських забрав потік води (відео).

Як відомо, в Україні увесь тиждень вирує негода. Так, у Запоріжжі днями смерч пошматував будинки.

У Кіровоградській області в кількох населених пунктах випав великий град, який пошкодив урожай на городах.

Полтавщина долучилася до регіонів, де розгулялися буревій, шквальний вітер та злива. По області періщили сильні дощі з градом. У Полтаві після удару блискавки загорівся будинок на Першотравневому проспекті.

Раніше у Чернівцях випав град, розміром із перепелині яйця. Також у місті пройшла гроза. Величезний град випав також у Харкові.