У Японії ріки вийшли з берегів, є загиблі та безвісти зниклі

В Японії понад 200 тисяч людей евакуювали через зливи

Японське метеорологічне агентство попередило, що дощовий фронт, ймовірно, залишиться над країною близько тижня

У Японії через зливи і затоплення двох будинків в префектурі Нагасакі одна людина загинула, двоє вважаються безвісти зниклими. Про це пише Reuters.

Оскільки в деяких частинах країни спостерігається рекордна кількість опадів, Японія розширила свій найвищий рівень попереджень про ризик, охопивши понад 1 мільйон людей. В одній області за 72 години до ранку суботи було зафіксовано 408 мм (15,7 дюйма) дощу.

Відеозаписи показали, що в деяких районах префектури Хіросіма річки розлилися, а в інших частинах західної Японії їх було небезпечно.

Річка Камо, що протікає в центрі стародавньої столиці Кіото, була високою, але не затопила вдень у суботу.

Проливні дощі зараз перейшли в центральну частину головного острова Хонсю. Японське метеорологічне агентство попередило, що дощовий фронт, ймовірно, залишиться над країною близько тижня.

Нагадаємо, щонайменше 215 тис. жителів західного регіону Японії отримали рекомендацію про евакуацію від місцевої влади у зв'язку з загрозою зсувів через зливи.

Як повідомлялося, тиждень з 9 по 15 серпня в Україні пройде з комфортною температурою, лише на сході періодично буде спека. І якщо в понеділок в більшості областей очікується ясна і безхмарна погода, то далі по всій країні буде невелика хмарність.