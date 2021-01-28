На Миколаївщині через снігопади утворився затор із ста вантажівок

28 січня на території Миколаївської області очікується сильний сніг

Унаслідок негоди на автошляхах Миколаївської області ускладнено рух транспорту, повідомили в пресслужбі ДСНС України.

Найпроблемніші ділянки зафіксовано на автомобільній дорозі Н-24 «Благовіщенське-Миколаїв» у районі смт. Олександрівка Вознесенського району. Тут стався затор із більше ніж ста вантажних автомобілів.

А в районі с. Мигія Первомайського району на трасі М-13 «Кропивницький-Платонове» (на м. Кишинів) на підйомах зібралося понад 50 вантажних автомобілів. Наразі на ній залишається обмеження руху. Ускладнено проїзд до населених пунктів дорогами місцевого значення.

Загалом для ліквідації наслідків погодних умов пожежно-рятувальні підрозділи залучались 14 разів у Вознесенському, Первомайському, Новоодеському, Веселинівському, Доманівському, Братському, Врадіївському районах.

Зі снігових заметів, проблемних ділянок доріг вилучено 37 вантажних автомобілів, 5 легковиків, дві карети швидкої медичної допомоги та мікроавтобус, надали допомогу 58 особам, зокрема дитині. Окрім цього розпилено чотири дерева, які впали на шляхах та перешкоджали руху.

Негода ще повністю не минула і 28 січня на території Миколаївської області очікується сильний сніг (приріст снігового покриву 30–40 см), на дорогах ожеледиця, посилення швидкості вітру до 15–20 м/с, сильні хуртовини, снігові замети, налипання мокрого снігу (ІІІ рівень небезпечності, червоний).

Негода також триває в Одесі. У місті впало майже 500 дерев і стовбурових гілок, а також три опори зовнішнього освітлення. Проїхати деякими вулицями неможливо.

Протягом доби 28 січня у деяких областях України очікується суттєве погіршення погодних умов та сильні снігопади.