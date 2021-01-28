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    На Миколаївщині через снігопади утворився затор із ста вантажівок

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    На Миколаївщині через снігопади утворився затор із ста вантажівок
    Фото: ДСНС України у Миколаївській області

    28 січня на території Миколаївської області очікується сильний сніг

    Унаслідок негоди на автошляхах Миколаївської області ускладнено рух транспорту, повідомили в пресслужбі ДСНС України.

    Найпроблемніші ділянки зафіксовано на автомобільній дорозі Н-24 «Благовіщенське-Миколаїв» у районі смт. Олександрівка Вознесенського району. Тут стався затор із більше ніж ста вантажних автомобілів.

    А в районі с. Мигія Первомайського району на трасі М-13 «Кропивницький-Платонове» (на м. Кишинів) на підйомах зібралося понад 50 вантажних автомобілів. Наразі на ній залишається обмеження руху. Ускладнено проїзд до населених пунктів дорогами місцевого значення.

    Загалом для ліквідації наслідків погодних умов пожежно-рятувальні підрозділи залучались 14 разів у Вознесенському, Первомайському, Новоодеському, Веселинівському, Доманівському, Братському, Врадіївському районах.

    Зі снігових заметів, проблемних ділянок доріг вилучено 37 вантажних автомобілів, 5 легковиків, дві карети швидкої медичної допомоги та мікроавтобус, надали допомогу 58 особам, зокрема дитині. Окрім цього розпилено чотири дерева, які впали на шляхах та перешкоджали руху.

    Негода ще повністю не минула і 28 січня на території Миколаївської області очікується сильний сніг (приріст снігового покриву 30–40 см), на дорогах ожеледиця, посилення швидкості вітру до 15–20 м/с, сильні хуртовини, снігові замети, налипання мокрого снігу (ІІІ рівень небезпечності, червоний).

    Негода також триває в Одесі. У місті впало майже 500 дерев і стовбурових гілок, а також три опори зовнішнього освітлення. Проїхати деякими вулицями неможливо.

    Протягом доби 28 січня у деяких областях України очікується суттєве погіршення погодних умов та сильні снігопади.

    Теги: ДСНС негода
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