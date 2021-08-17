Погода в Києві різко зіпсується

У середу в Києві очікуються грози та шквали вітру

Синоптики прогнозують грози у столиці

Увечері 17 серпня та протягом 18 серпня в Києві очікуються грози, місцями шквали вітру 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий). Про це попереджає Український гідрометцентр.

Фахівці рекомендують під час грози зачиняти вікна і не підходити до них, не братися за металеві вхідні двері.

Основні рекомендації, яких слід дотримуватись мешканцям міста під час сильного вітру:

усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;

уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Нагадаємо, що при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо необхідно негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

У разі виявлення місць підтоплень на проїжджій частині чи тротуарах звертайтесь до цілодобової диспетчерської КК «Київавтодор» за тел.: 284-74-19.

У вівторок, 17 серпня, на більшості території України прогнозують суху та спекотну погоду. Однак у західні області фронт принесе грозові дощі та відчутне похолодання.

У Києві сьогодні невелика хмарність. Температура повітря вдень +33°.

Україну вже найближчими днями накриє різке похолодання, яке принесе атмосферний фронт.