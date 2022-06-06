У Києві підскочили ціни на цукор (фото)

Ціни на цукор за короткий термін виросли на 2 гривні

У київських магазинах різко підскочили ціни на цукор. Спостереження журналістів «Главкому» показали, що ціни на цей продукт за короткий термін виросли на 2 гривні.

26 травня цукор коштував 26,70 грн., про що свідчать фото з прилавків магазину.

Ціна на цукор від 26 травня

Цього тижня ціна на цукор виросла майже на 7% і становить 28,70 грн за кілограм.

Ціна на цукор цього тижня

Раніше повідомлялося, що цукор в Україні подорожчає ще на 20%. Торік цукор став одним з лідерів із темпів подорожчання. Його вартість на початку 2021 року становила 13,1 грн за кг, а вже на кінець року зросла до 25,4. Не важко підрахувати, що за десять місяців 2021 року (із січня по жовтень) вартість цукру стала вищою на 65,6%.

Нагадаємо, мережа «Ашан» оприлюднила нові ціни на сіль.

Найбільша українська мережа супермаркетів, АТБ уже заявила, що дефіциту солі у її крамницях не буде.