Молочні продукти. Як змінилися ціни за час війни і чого чекати надалі

Подальша ціна на молочні продукти буде залежати від кількох факторів

В Україні молокопереробні підприємства продовжують працювати та закуповувати молоко. На сьогоднішній день попит на сире молоко в кожному регіоні варіюється в залежності від кількості робочих ферм та безпечної логістики. Про це повідомляє Український клуб аграрного бізнесу.

У східній частині країни, особливо в Харківській області, в результаті бойових дій пошкоджено значну кількість молочних ферм, які до війни забезпечували 7-8% валового надою від загального виробництва молока. За рахунок цього попит у переробників на сировину постійний та ціни в східному регіоні стабільно високі, що не скажеш про північну Україну, де молоко скуповують за набагато нижчою ціною.

Щодо цін на готові молочні продукти в супермаркетах, то вони мають деякі зміни. За останніх три місяці:

молоко (0,9 л, 2,6%) зросло в ціні на 7% (середня ціна в травні – 35,74 грн);

масло вершкове (200 гр., 72,5%) подорожчало на 6% (середня ціна в травні – 61,60 грн);

сметана (340 г, 20%) впала в ціні на 3% (середня ціна в травні – 38,5 грн);

сир «Голландський» (1 кг, 45%) зріс на 4% (середня ціна в травні – 321,7 грн).

«На початку червня на полицях в супермаркетах ми вже можемо спостерігати доволі великий асортимент молочних продуктів і навіть невеликі знижки. Це зумовлено відновленням виробництва (де це можливо) та зменшенням попиту порівняно з минулим роком, а також поступовим відновленням імпорту. Подальша ціна на молочні продукти буде залежати від цін на пальне, зміни собівартості кормів, а також розвитку військових дій», – пояснив експерт УКАБ Максим Гопка.

До слова, ціни на м'ясо в Україні зростають через те, що в галузі склалася критична ситуація.

Тим часом у Києві підскочили ціни на цукор.