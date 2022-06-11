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    Особисті фінанси

    Молочні продукти. Як змінилися ціни за час війни і чого чекати надалі

    На початку червня на полицях магазинів спостерігається доволі великий асортимент молочних продуктів - Молочні продукти. Як змінилися ціни за час війни і чого чекати надалі
    На початку червня на полицях магазинів спостерігається доволі великий асортимент молочних продуктів
    фото з відкритих джерел

    Подальша ціна на молочні продукти буде залежати від кількох факторів

    В Україні молокопереробні підприємства продовжують працювати та закуповувати молоко. На сьогоднішній день попит на сире молоко в кожному регіоні варіюється в залежності від кількості робочих ферм та безпечної логістики. Про це повідомляє Український клуб аграрного бізнесу.

    У східній частині країни, особливо в Харківській області, в результаті бойових дій пошкоджено значну кількість молочних ферм, які до війни забезпечували 7-8% валового надою від загального виробництва молока. За рахунок цього попит у переробників на сировину постійний та ціни в східному регіоні стабільно високі, що не скажеш про північну Україну, де молоко скуповують за набагато нижчою ціною.

    Щодо цін на готові молочні продукти в супермаркетах, то вони мають деякі зміни. За останніх три місяці:

    • молоко (0,9 л, 2,6%) зросло в ціні на 7% (середня ціна в травні – 35,74 грн);
    • масло вершкове (200 гр., 72,5%) подорожчало на 6% (середня ціна в травні – 61,60 грн);
    • сметана (340 г, 20%) впала в ціні на 3% (середня ціна в травні – 38,5 грн);
    • сир «Голландський» (1 кг, 45%) зріс на 4% (середня ціна в травні – 321,7 грн).

    «На початку червня на полицях в супермаркетах ми вже можемо спостерігати доволі великий асортимент молочних продуктів і навіть невеликі знижки. Це зумовлено відновленням виробництва (де це можливо) та зменшенням попиту порівняно з минулим роком, а також поступовим відновленням імпорту. Подальша ціна на молочні продукти буде залежати від цін на пальне, зміни собівартості кормів, а також розвитку військових дій», – пояснив експерт УКАБ Максим Гопка.

    До слова, ціни на м'ясо в Україні зростають через те, що в галузі склалася критична ситуація.

    Тим часом у Києві підскочили ціни на цукор.

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    Теги: росія окупанти війна продукти ціни Україна окупація #stoprussia
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    Молочні продукти. Як змінилися ціни за час війни і чого чекати надалі